Boca Juniors vs. O'Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Todo listo en La Bombonera para el encuentro entre Boca Juniors vs O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Ambas escuadras darán todo de sí en el campo este jueves 23 de julio a partir de las 7.30 p. m. hora peruana (9.30 p. m. de Argentina). La transmisión de estos vibrantes 90 minutos se verá por las señales televisivas de ESPN y DirecTV.

Boca Juniors inicia un nuevo desafío internacional con la misión de dar el primer golpe en la serie frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize llega motivado tras comenzar con buen pie una nueva etapa bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena y con la expectativa de recuperar protagonismo continental después de su eliminación en la Copa Libertadores. Además, la posible presencia de Leandro Paredes fortalece la ilusión de un equipo que buscará hacer valer su jerarquía en La Bombonera.

Por su parte, O'Higgins afronta esta llave con la confianza de haber mostrado un rendimiento competitivo en las últimas semanas. El cuadro chileno ha conseguido resultados que respaldan su crecimiento y llega a Buenos Aires dispuesto a competir de igual a igual, consciente de que un resultado favorable como visitante podría cambiar el rumbo de la eliminatoria antes de definirla en Rancagua.

Se espera un encuentro de alta intensidad desde el pitazo inicial, con Boca asumiendo el protagonismo gracias al apoyo de su afición y la obligación de sacar una ventaja en casa. O'Higgins, en cambio, intentará resistir la presión inicial y aprovechar los espacios para sorprender de contragolpe. Los primeros 90 minutos en La Bombonera prometen ser determinantes para encaminar la serie, en un duelo donde ambos clubes buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs O'Higgins?

El encuentro entre Boca Juniors vs O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 23 de julio en La Bombonera. Ambos elencos buscarán el triunfo a como de lugar y tratarán de conseguir un resultado que los favorezca de cara al choque de vuelta.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins?

Este compromiso de Copa Sudamericana entre el combinado xeneize y la celeste inicia a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Argentina). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 24 de julio)

¿Dónde ver Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026 se verá por las señales en vivo de ESPN y DirecTV. Asimismo, tienes las opciones vía streaming en los aplicativos de Disney+ y DGO.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

Chile: DSports y DGO

Resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO

Formaciones de Boca Juniors vs O'Higgins

Boca Juniors: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

O'Higgins: Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martin Sarrafiore, Cristóbal Castillo, Francisco González y Bastián Yañez.

Boca Juniors vs O'Higgins: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Boca Juniors se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante O'Higgins en este duelo de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, te detallamos las cuotas que brindan las casas de apuestas: