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Boca Juniors vs Sarmiento EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la Copa Argentina

Aquí podrás seguir todo sobre el Boca Juniors vs Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Gary Huaman
Boca Juniors enfrentará a Sarmiento por la Copa Argentina.
Boca Juniors enfrentará a Sarmiento por la Copa Argentina. | Foto: Composición Líbero
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Boca Juniors vs Sarmiento EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina este jueves 16 de julio a las 7.45 p. m. (hora peruana) y 9.45 p. m. (hora argentina) en el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro contará con transmisión de TyC Sports para toda Sudamérica. Puedes seguir el minuto a minuto en la web de Líbero.

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Sarmiento por la Copa Argentina?

El partido entre Boca Juniors y Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina está pactado para este jueves 16 de julio a las 7.45 p. m. (hora peruana) y 9.45 p. m. (hora argentina) en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Sarmiento por la Copa Argentina?

La transmisión del duelo entre Boca Juniors y Sarmiento por la Copa Argentina estará a cargo del canal TyC Sports para toda Sudamérica. Puedes seguir el minuto a minuto en la web de Líbero.

Boca

Lista de convocados de Boca Juniors.

Boca Juniors vs Sarmiento: posibles alineaciones

  • Boca Juniors: Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
  • Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini, Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez (u Osmar Giménez), Gabriel Díaz, Santiago Salle y Junior Marabel.

Boca Juniors vs Sarmiento: apuestas y pronósticos

ApuestasBoca JuniorsEmpateSarmiento
Betsson6.403.351.62
Betano6.203.801.67
1XBet6.713.551.59
Doradobet5.753.501.64

Boca Juniors vs Sarmiento: previa del partido por la Copa Argentina

Boca Juniors se mide ante Sarmiento de Junín este jueves en el Estadio Marcelo Bielsa con una premisa ineludible: la victoria es la única opción. Tras un primer semestre con sabor a poco, luego de quedarse sin chances en el certamen doméstico, el equipo que dirige el cuadro xeneize está obligado a revalidar sus credenciales en el torneo más federal del país, que ya ha conquistado en cuatro ocasiones.

Con el paraguayo Adam Bareiro en racha tras su doblete en la ronda anterior, el club de la Ribera buscará imponer su jerarquía histórica y el peso de su camiseta en una noche santafesina que promete máxima tensión.

Para el Verde de Junín, el cruce representa la oportunidad perfecta para dar el gran golpe del año y escribir una de las páginas más doradas de su historia moderna. El conjunto de Israel Damonte llega motivado tras sortear de forma agónica la primera fase con aquel recordado gol de Pablo Magnín sobre la hora ante Tristán Suárez.

Con un planteamiento táctico que suele priorizar el orden defensivo y las transiciones rápidas para lastimar de contra, Sarmiento sabe que la Copa Argentina es tierra fértil para los batacazos. El ganador de esta dura batalla en el Coloso del Parque no la tendrá nada fácil en la siguiente instancia, ya que en octavos de final espera el sólido Vélez Sarsfield.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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