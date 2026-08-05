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Partidos de hoy, jueves 6 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de partidos de hoy, 6 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 6 de agosto.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 6 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 6 de agosto arranca la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con un partidazo entre Alianza Atlético vs Cienciano y también la Liga Femenina 2026. Además, se jugará la clasificación a la Europa League, la Copa de Brasil, la Liga de Bolivia y la Leagues Cup. A continuación, revisa la programación de los partidos de hoy.

Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Botafogo: fecha, día y hora confirmada por octavos la Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Alianza Atlético vs Cienciano3.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026

PartidoHorarioCanal
Yanapuma vs Melgar10.00 a. m.YouTube Bicolor+
Flamengo vs Alianza Lima1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Defensores vs Sporting Cristal3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
KuPS vs Univ. Craiova10.00 a. m.Digi Sports 1
Jagiellonia vs Rangers11.00 a. m.Polsat Sport 1
Maccabi Tel Aviv vs CSKA Sofia11.00 a. m.Sport 1
Hradec Kralove vs Besiktas12.00 p. m.Onefootball
Lech Poznan vs Klaksvik12.00 p. m.TVP2
Lincoln vs Omonia12.00 p. m.Cytavision
Salzburgo vs Pafos12.00 p. m.Cytavision
PAOK vs Anderlecht12.45 p. m.ESPN
Thun vs Vikingur Reykjavik1.00 p. m.Onefootball
Benfica vs Hearts2.00 p. m.Benfica TV

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Unión Santa Fe vs Lanús5.00 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la División de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Universitario de Vinto vs Real Potosí2.00 p. m.Entel Gol
Blooming vs Always Ready6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Corinthians vs Internacional6.00 p. m.FuboTV
Vitoria vs Athletico Paranaense6.00 p. m.SporTV

Partidos de hoy por la Leagues Cup

PartidoHorarioCanal
New York City vs Santos Laguna6.30 p. m.MLS Season Pass
Cruz Azul vs Philadelphia Union7.00 p. m.MLS Season Pass
Chicago Fire vs Necaxa7.30 p. m.MLS Season Pass
Austin FC vs Tijuana8.00 p. m.MLS Season Pass
Club América vs San Diego FC9.00 p. m.MLS Season Pass
Portland Timbers vs Puebla9.30 p. m.MLS Season Pass
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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