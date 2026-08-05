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Partidos de hoy, jueves 6 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación de partidos de hoy, 6 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.
Este jueves 6 de agosto arranca la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con un partidazo entre Alianza Atlético vs Cienciano y también la Liga Femenina 2026. Además, se jugará la clasificación a la Europa League, la Copa de Brasil, la Liga de Bolivia y la Leagues Cup. A continuación, revisa la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Atlético vs Cienciano
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Yanapuma vs Melgar
|10.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Flamengo vs Alianza Lima
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Defensores vs Sporting Cristal
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|KuPS vs Univ. Craiova
|10.00 a. m.
|Digi Sports 1
|Jagiellonia vs Rangers
|11.00 a. m.
|Polsat Sport 1
|Maccabi Tel Aviv vs CSKA Sofia
|11.00 a. m.
|Sport 1
|Hradec Kralove vs Besiktas
|12.00 p. m.
|Onefootball
|Lech Poznan vs Klaksvik
|12.00 p. m.
|TVP2
|Lincoln vs Omonia
|12.00 p. m.
|Cytavision
|Salzburgo vs Pafos
|12.00 p. m.
|Cytavision
|PAOK vs Anderlecht
|12.45 p. m.
|ESPN
|Thun vs Vikingur Reykjavik
|1.00 p. m.
|Onefootball
|Benfica vs Hearts
|2.00 p. m.
|Benfica TV
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Unión Santa Fe vs Lanús
|5.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la División de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario de Vinto vs Real Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs Always Ready
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Corinthians vs Internacional
|6.00 p. m.
|FuboTV
|Vitoria vs Athletico Paranaense
|6.00 p. m.
|SporTV
Partidos de hoy por la Leagues Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|New York City vs Santos Laguna
|6.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Cruz Azul vs Philadelphia Union
|7.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Chicago Fire vs Necaxa
|7.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Austin FC vs Tijuana
|8.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Club América vs San Diego FC
|9.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Portland Timbers vs Puebla
|9.30 p. m.
|MLS Season Pass
¡Vamos al Circo!
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