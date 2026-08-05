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Perú vs Túnez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a las Matadorcitas por el Mundial Sub-17?
Aquí podrás saber todo acerca del partidazo entre Perú vs Túnez por el arranque del Mundial de Vóley Sub-17.
Perú vs Túnez EN VIVO juegan este jueves 6 de agosto por la fecha 1 del grupo B del Mundial de Vóley Sub-17 que se llevará a cabo en Chile. El choque está pactado para las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de San Felipe y contará con transmisión de Latina TV y el canal de YouTube de Volleyball World.
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¿A qué hora juegan Perú vs Túnez por el Mundial Sub-17?
El partido entre Perú vs Túnez por el arranque del Mundial Sub-17 se jugará este jueves 6 de agosto a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de San Felipe.
¿Dónde ver Perú vs Túnez por el Mundial Sub-17?
La transmisión del Perú vs Túnez por el Mundial Sub-17 estará a cargo de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Además, puedes seguir a través del canal de YouTube de Volleyball World.
Fixture de Perú en el Mundial Sub-17
- Perú vs Túnez | jueves 6 de agosto | 4.00 p. m.
- Perú vs Venezuela | viernes 7 de agosto | 1.00 p. m.
- Perú vs México | sábado 8 de agosto | 1.00 p. m.
- Perú vs Filipinas | lunes 10 de agosto | 4.00 p. m.
- Perú vs China | martes 11 de agosto | 7.00 p. m.
Programación de los partidos.
Lista de convocados de Perú para el Mundial Sub-17
- Armadoras: Marcela Manrique y Mireya Maldonado
- Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva
- Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe
- Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin
- Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen
Lista de convocados de la selección peruana.
Previa del Perú vs Túnez por el Mundial Sub-17
El encuentro romperá fuegos a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de San Felipe, marcando el arranque del Grupo B, serie de alta exigencia que la 'Bicolor' comparte junto a México, Venezuela, Filipinas y la potencia mundial China. Al disputarse en un formato donde avanzar entre los cuatro primeros es clave para clasificar a los octavos de final, una victoria en la jornada inaugural resulta fundamental para que las dirigidas por Marcello Bencardino sumen confianza y posicionamiento antes de medirse con los rivales más complejos.
El conjunto nacional llega a esta cita tras un prolongado proceso de preparación internacional que incluyó la Copa Panamericana de la categoría y la Copa Federación disputada en Lima, donde se enfrentó a potencias como Corea del Sur, España y República Dominicana. Por su parte, el cuadro tunecino buscará dar el golpe imponiendo el físico de su bloque africano. El duelo decisivo podrá seguirse en vivo a nivel nacional por la señal abierta y plataformas digitales de Latina TV, además del servicio global VBTV.
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