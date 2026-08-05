Simone Biles ya está en Perú y quedó maravillada en su visita a Cusco: "Es precioso"

Simone Biles, la multicampeona olímpica de gimnasia, ya se encuentra en Perú como invitada de honor y embajadora de Panam Sports para dar inicio a la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. Considerada la mejor gimnasta de la historia, la estadounidense llegó primero a Lima y, pocas horas después, viajó a Cusco para participar en un recorrido organizado por Panam Sports y el Comité Organizador de Lima 2027.

¿Qué dijo Simone Biles en su visita al Cusco?

Durante su tour por el sur del país, Simone Biles visitó el centro de la ciudad del Cusco y se tomó fotografías con varios fanáticos peruanos que la reconocieron, para luego continuar su recorrido trasladándose hasta el Valle Sagrado, donde contempló las maravillas de Urubamba, Ollantaytambo y Chinchero. La norteamericana de 29 años no dudó en resaltar la belleza de nuestro país y su diversidad cultural.

"Es precioso, es impresionante como sus construcciones han preservado durante muchos años. Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente", manifestó tras recorrer algunos de los principales atractivos turísticos del Cusco y deleitarse con su gastronomía.

Cabe precisar que Simone Biles regresará este miércoles a Lima para participar este jueves 6 de agosto del evento de la cuenta regresiva de un año de los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se llevará a cabo en la Plaza Mayor de la capital. Se espera que la gimnasta apriete el botón que de inicio oficial a la cuenta regresiva.

Simone Biles dará conferencia de prensa

De igual forma, entre las actividades de Simone Biles está programada una conferencia de prensa para este viernes 7 de agosto desde las 9.45 a. m. en el Auditorio de PromPerú, ubicado en la avenida Jorge Basadre 610, del distrito de San Isidro.