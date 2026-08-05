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Jean Ferrari sueña con un Perú vs. Argentina en Puno por las Eliminatorias: "La Bicolor gana 3-0"
Jean Ferrari expresó su deseo de que la selección peruana reciba a Argentina en Puno por las Eliminatorias y hasta se animó a lanzar un contundente pronóstico.
Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló tras confirmarse los próximos amistosos de la Selección Peruana y confirmó que la región de Puno será inscrita como una de las sedes de la Blanquirroja para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030. En ese sentido, confesó que desea enfrentar a la selección Argentina en dicho escenario.
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Jean Ferrari sueña con enfrentar a Argentina en Puno
En declaraciones para RPP, el ex administrador de Universitario de Deportes señaló que uno de sus deseos para el próximo proceso clasificatorio es que la selección peruana se imponga ante la albiceleste en dicha región del país, e incluso, se animó a dar su predicción para lo que sería el referido encuentro.
"Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0. Esa es la película que se me viene, pero de acá a llegar a ello hay mucho trabajo y mucho pan por rebanar", manifestó Ferrari, quien además confirmó que Cusco será otra de las sedes del equipo de Mano Menezes para ejercer su localía en las próximas eliminatorias.
Selección peruana 2026
¿En qué estadios jugará de local la selección peruana?
Como se recuerda, a fines de julio, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, dio una serie de anuncios en los cuales confirmó que Lima, Puno y Cusco serán las sedes inscritas ante la Conmebol y la FIFA para que el equipo de todos pueda ejercer su localía en las clasificatorias al Mundial 2030. A continuación, te detallamos los estadios elegidos por la FPF para el próximo proceso.
- Lima: Estadio Nacional y Estadio Monumental de Ate
- Cusco: Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Puno: Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
¿Cuándo inician las Eliminatorias?
En otro momento, Ferrari señaló que, según información que recibió la FPF, las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 estarían iniciando a partir de setiembre del 2027, a falta de confirmación por parte de la Conmebol y mantendría el tradicional formato de todos contra todos, descartando la posibilidad de que se cambie a una Liga de Naciones como se venía especulando.
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