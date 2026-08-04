Se reveló fecha para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030 con Perú: "Septiembre..."

Luego de finalizar el Mundial 2026, muchos aficionados sudamericanos ya se vienen preguntando cómo será el proceso clasificatorio para la próxima Copa del Mundo, considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas por ser parte de los países anfitriones. En ese sentido, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, se encargó de disipar algunas dudas.

En una entrevista con el programa 'Fútbol como cancha' de RPP, el directivo de la FPF anunció que no habrá una Liga de Naciones como se venía especulando, sino que se mantendrá el formato de las Eliminatorias y la selección peruana comenzará su participación en la segunda mitad del 2027.

"La información que tenemos es que a partir de septiembre del próximo año comienzan las Eliminatorias, pero no hay nada concreto. La idea es seguir ampliando el universo de futbolistas y lograr jugar un fútbol competitivo. A partir de marzo se pondría el pie en el acelerador", dijo el exadministrador de Universitario.

"A ojos cerrados como Federación votaríamos por un Mundial de 64 equipos. Los que critican esa posibilidad lo mismo dijeron del campeonato con 48 selecciones, y mira lo bien que resultó. En líneas generales me parece beneficioso", enfatizó el exfutbolista en RPP.

Jean Ferrari también se refirió a las sedes que usará la selección peruana para afrontar como local sus partidos en las Eliminatorias sudamericanas 2030. Los escenarios deportivos confirmados serán el Estadio Nacional, Estadio Monumental de Lima, Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano.

"Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0. Estamos bastante lejos de levantar la Copa del Mundo, el sistema no nos lo permite, la inversión de los clubes es poca y la selección es la consecuencia de la problemática en cada equipo", añadió.

Por otro lado, Jean Ferrari señaló que el técnico Mano Menezes ha visitado a casi todos los clubes de la Liga 1 para conocer su realidad y ha encontrado deficiencias. Por ello el ente máximo del fútbol peruano iniciará una fiscalización debido a la inversión que realiza en infraestructuras a favor de las instituciones.