¡Oficial! Selección peruana disputará amistoso ante Estados Unidos: fecha y sede confirmadas

Es oficial. La selección peruana disputará un amistoso ante su similar de Estados Unidos. El encuentro ha sido pactado para el próximo 26 de setiembre en Orlando, Florida. Es el segundo amistoso pactado para el combinado patrio en la fecha FIFA.

El anuncio lo hizo la propia selección de Estados Unidos a través de sus canales oficiales, donde también reveló que jugará otros tres amistosos en Chile (29 de setiembre), México (3 de octubre) y Canadá (10 de octubre). Cabe señalar que el conjunto norteamericano llegó hasta octavos del Mundial 2026, en el que fue anfitrión.

Estados Unidos confirmó amistoso ante Perú

Recordemos que días previos se había conocido que el 29 del mismo mes, el equipo dirigido por Mano Menezes se iba a medir frente a México. El duelo ante los ‘aztecas’ se disputará en el Sports Illustrated Stadium, de la ciudad de Nueva York.

Estos exigentes exámenes forman parte del plan de la FPF para llegar en óptimas condiciones al inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial 2030. El cuerpo técnico busca afianzar la idea de juego, dar rodaje a nuevos valores y consolidar un plantel competitivo para el proceso clasificatorio.

Asimismo, la directiva no se conforma con esta gira y busca darle máxima continuidad al equipo en el cierre del año. Por ello, la FPF ya gestiona nuevos amistosos para los encuentros de octubre y también para la Fecha FIFA de noviembre frente a rivales de jerarquía que sigan fortaleciendo el rodaje de la Bicolor.