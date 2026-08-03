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Partidos de hoy, martes 4 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de partidos de hoy, martes 4 de agosto, en el que se llevará a cabo partidos de certámenes internacionales.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este martes 4 de agosto.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este martes 4 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este martes 4 de agosto habrá interesantes encuentros por las principales ligas del exterior, como la clasificación a la Champions League, la Europa League, la Liga de Bolivia, la Liga de Colombia y más. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.

Revisa los movimientos de los clubes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas, renovaciones y rumores de los clubes

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Ararat-Armenia vs Celje11.00 a. m.1TV
Mjallby vs Solvan Bratislava11.00 a. m.Sport Bladet
H. Beer Sheva vs Estrella Roja12.30 p. m.Sport 3
Levski vs Kairat Almaty12.30 p. m.Qazport
Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris1.00 p. m.MaxTV
Olympiacos vs Nijmegen1.00 p. m.MEGA Channel
Royale Union SG vs Bodo/Glimt1.00 p. m.Canal Gol Brazil
Sparta Praga vs Lyon1.00 p. m.Claro TV+

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Larne vs Iberia 19992.00 p. m.Silk Universal
Shamrock Rovers vs Egnatia2.00 p. m.-

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Academia del Balompie vs Real Oruro2.00 p. m.Entel Gol
Independiente vs Aurora5.00 p. m.Entel Gol
Guabirá vs Tomayapo7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Juventude vs Atletico Mineiro5.30 p. m.Amazon Prime
Remo vs Santos7.30 p. m.DSports, DGO

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Llaneros vs Fortaleza4.10 p. m.RCN
Tolima vs DIM6.15 p. m.RCN
Millonarios vs Pasto8.20 p. m.RCN

Partidos de hoy por la Leagues Cup

PartidoHorarioCanal
Cincinatti vs Pachuca6.45 p. m.MLS Season Pass
Columbus Crew vs Atlas6.45 p. m.MLS Season Pass
Charlotte vs Pumas UNAM7.00 p. m.MLS Season Pass
Minnesota United vs Juárez7.30 p. m.MLS Season Pass
Tigres UANL vs Real Salt Lake9.00 p. m.MLS Season Pass
Vancouver Whitecaps vs Atlante9.30 p. m.MLS Season Pass
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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