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Partidos de hoy, martes 4 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación de partidos de hoy, martes 4 de agosto, en el que se llevará a cabo partidos de certámenes internacionales.
Este martes 4 de agosto habrá interesantes encuentros por las principales ligas del exterior, como la clasificación a la Champions League, la Europa League, la Liga de Bolivia, la Liga de Colombia y más. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Ararat-Armenia vs Celje
|11.00 a. m.
|1TV
|Mjallby vs Solvan Bratislava
|11.00 a. m.
|Sport Bladet
|H. Beer Sheva vs Estrella Roja
|12.30 p. m.
|Sport 3
|Levski vs Kairat Almaty
|12.30 p. m.
|Qazport
|Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris
|1.00 p. m.
|MaxTV
|Olympiacos vs Nijmegen
|1.00 p. m.
|MEGA Channel
|Royale Union SG vs Bodo/Glimt
|1.00 p. m.
|Canal Gol Brazil
|Sparta Praga vs Lyon
|1.00 p. m.
|Claro TV+
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Larne vs Iberia 1999
|2.00 p. m.
|Silk Universal
|Shamrock Rovers vs Egnatia
|2.00 p. m.
|-
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Academia del Balompie vs Real Oruro
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Independiente vs Aurora
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs Tomayapo
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventude vs Atletico Mineiro
|5.30 p. m.
|Amazon Prime
|Remo vs Santos
|7.30 p. m.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Llaneros vs Fortaleza
|4.10 p. m.
|RCN
|Tolima vs DIM
|6.15 p. m.
|RCN
|Millonarios vs Pasto
|8.20 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por la Leagues Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Cincinatti vs Pachuca
|6.45 p. m.
|MLS Season Pass
|Columbus Crew vs Atlas
|6.45 p. m.
|MLS Season Pass
|Charlotte vs Pumas UNAM
|7.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Minnesota United vs Juárez
|7.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Tigres UANL vs Real Salt Lake
|9.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Vancouver Whitecaps vs Atlante
|9.30 p. m.
|MLS Season Pass
¡Vamos al Circo!
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