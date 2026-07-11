Jude Bellingham apuntó contra su DT tras decir que Inglaterra no jugó bien ante Noruega: "No sabe"

Jude Bellingham, el héroe del partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, se pronunció tras conseguir la ansiada clasificación a semifinales con un doblete suyo. En medio de las celebraciones, el futbolista del Real Madrid se tomó un tiempo para responder a las declaraciones del entrenador del cuadro inglés, Thomas Tuchel.

Jude Bellingham respondió a Thomas Tuchel

En diálogo con la prensa, Bellingham fue consultado sobre las críticas de su entrenador al juego que mostraron ante Noruega. El mediocampista de 23 años destacó la actitud de sus compañeros para dar vuelta al marcador y aseguró que el estratega alemán “no sabe”, cómo es que se afrontan este tipo de encuentros decisivos.

"No, definitivamente. Creo que... el partido se dividió en muchas facetas diferentes, ya sabes. Algunas partes técnicas, tácticas, y para mí, la más grande es la psicológica; el cómo puedes manejar los contratiempos, cómo puedes manejar la adversidad. Y este equipo demostró una vez más que puede hacerlo. Y esa es una... esa es una habilidad y un rasgo realmente valioso de tener de cara a esta etapa del torneo.", dijo.

"Tal vez sí, o tal vez él (Tuchel) no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth... ya sabes, ese no es un equipo fácil contra el cual jugar. Así que, ya sabes, creo que hemos intentado crear un entorno positivo, deberíamos continuar con eso de cara al 'Final Four' (las semifinales). No puedo hablar mejor de los muchachos. No vas a ganar cada partido tocando el balón y dando mil pases. A veces tienes que ganar 'sucio', y volvimos a hacer eso esta noche.", añadió.

¿Qué dijo Thomas Tuchel?

Tras el final del compromiso, Thomas Tuchel conversó con los medios y, lejos de expresar felicidad por la clasificación, confesó que se va insatisfecho con el rendimiento de sus dirigido. “Nunca he hablado de sufrir, nos hemos puesto las cosas muy difíciles hoy. El resultado es fantástico pero no estoy contento con el rendimiento”, sostuvo.