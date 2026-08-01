0
EN VIVO
Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Clausura y acumulado

Alianza Lima y la radical medida que tomará en el arco íntimo tras quedarse con 2 porteros: "Es una..."

¿Carlos Cáceda llegará a Alianza Lima? El club definió su postura sobre quiénes custodiarán el arco íntimo hasta fin de temporada.

Eduardo Chirinos
Alianza Lima se quedó con dos arqueros tras la salida de Guillermo Viscarra.
Alianza Lima se quedó con dos arqueros tras la salida de Guillermo Viscarra. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El nombre de Carlos Cáceda ha sonado con fuerza para llegar a Alianza Lima en reemplazo de Guillermo Viscarra, quien se desligó del club en busca de más continuidad tras perder el titularato contra Alejandro Duarte. No obstante, la operación no sería nada fácil de concretar, pues el portero tiene contrato vigente con Melgar, lo cual dificulta su traspaso en cuanto a temas económicos. Ante este panorama, la institución ya decidió qué medida tomará con respecto a esta situación.

Alianza Lima recibe en Matute Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Alianza Atlético: alineaciones confirmadas para el partido de hoy

¿Carlos Cáceda llegará a Alianza Lima?

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, en Alianza Lima están interesados en hacerse con los servicios de Cáceda; sin embargo, no está entre sus prioridades reforzar el arco en la presente temporada. En ese sentido, existe una gran posibilidad de que los íntimos terminen el 2026 con sus dos porteros actuales: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

"Es una posibilidad (Cáceda), como que no llegue ningún arquero hasta fin de año. Es una chance de que se queden con Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz hasta fin de año", señaló 'Analú' para L1 Max durante la previa del partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Alianza Lima, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Carlos Cáceda

Alejandro Duarte es el arquero titular de Alianza Lima y Ángel de la Cruz el suplente.

En ese sentido, el periodista y narrador deportivo Peter Arévalo añadió que, en caso de que llegue algún arquero a tienda blanquiazul, este sería o peruano o nacionalizado, descartando la posibilidad de utilizar el cupo de extranjero que se liberó tras la salida de 'Billy'.

¿Sporting Cristal va por Cáceda?

En las últimas horas, trascendió que Sporting Cristal se habría sumado a la pugna por el fichaje de Cáceda, quien no atraviesa un buen momento futbolístico tras perder la titularidad ante Jorge Cabezudo: “Sporting Cristal acelera por la incorporación de Carlos Cáceda desde FBC Melgar”, informó el comunicador Marcello Merizalde en su cuenta de X.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO ONLINE GRATIS vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura

  2. Alianza Atlético anotó el 1-1 ante Alianza Lima tras un grosero error de Alejandro Duarte

  3. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 3

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano