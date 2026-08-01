Alianza Lima y la radical medida que tomará en el arco íntimo tras quedarse con 2 porteros: "Es una..."

El nombre de Carlos Cáceda ha sonado con fuerza para llegar a Alianza Lima en reemplazo de Guillermo Viscarra, quien se desligó del club en busca de más continuidad tras perder el titularato contra Alejandro Duarte. No obstante, la operación no sería nada fácil de concretar, pues el portero tiene contrato vigente con Melgar, lo cual dificulta su traspaso en cuanto a temas económicos. Ante este panorama, la institución ya decidió qué medida tomará con respecto a esta situación.

¿Carlos Cáceda llegará a Alianza Lima?

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, en Alianza Lima están interesados en hacerse con los servicios de Cáceda; sin embargo, no está entre sus prioridades reforzar el arco en la presente temporada. En ese sentido, existe una gran posibilidad de que los íntimos terminen el 2026 con sus dos porteros actuales: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

"Es una posibilidad (Cáceda), como que no llegue ningún arquero hasta fin de año. Es una chance de que se queden con Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz hasta fin de año", señaló 'Analú' para L1 Max durante la previa del partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Alejandro Duarte es el arquero titular de Alianza Lima y Ángel de la Cruz el suplente.

En ese sentido, el periodista y narrador deportivo Peter Arévalo añadió que, en caso de que llegue algún arquero a tienda blanquiazul, este sería o peruano o nacionalizado, descartando la posibilidad de utilizar el cupo de extranjero que se liberó tras la salida de 'Billy'.

¿Sporting Cristal va por Cáceda?

En las últimas horas, trascendió que Sporting Cristal se habría sumado a la pugna por el fichaje de Cáceda, quien no atraviesa un buen momento futbolístico tras perder la titularidad ante Jorge Cabezudo: “Sporting Cristal acelera por la incorporación de Carlos Cáceda desde FBC Melgar”, informó el comunicador Marcello Merizalde en su cuenta de X.