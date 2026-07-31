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¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano y dónde ver partido por Liga 1?
Se viene el partido Universitario vs Cienciano desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un duelo clave por la fecha tres del Clausura. Repasa horarios y canales para ver este encuentro.
Universitario de Deportes visita a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, en duelo correspondiente a la fecha tres del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Conoce horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro que se juega en la ciudad imperial.
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¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano?
El partido entre Universitario y Cienciano se juega este domingo 2 de agosto, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.
¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano?
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:30 horas
- México: 17:30 horas
- Estados Unidos: 19:30 horas (Miami y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)
- España: 01:30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Universitario vs Cienciano?
El duelo entre Universitario vs Cienciano será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX App, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
Universitario vs Cienciano: previa del partido
Universitario de Deportes afronta una dura prueba para defender su lugar en la cima de la tabla. El cuadro crema comenzó esta jornada del Torneo Clausura posicionado como uno de los líderes y con puntaje perfecto tras cosechar dos victorias consecutivas. En su última presentación, la 'U' sufrió más de la cuenta pero logró imponerse por 2-1 ante Cusco FC en el Estadio Monumental, en un choque donde Gianluca Lapadula se reencontró con el gol para sellar el triunfo estudiantil.
Al frente estará un Cienciano que vive una realidad de contrastes absolutos en este arranque de semestre. Si bien el conjunto cusqueño marcha con cero puntos en el certamen local tras tropezar en sus primeras dos presentaciones, llega con el ánimo por las nubes luego de firmar una hazaña internacional: goleó 4-0 a Lanús de Argentina y selló un histórico boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Universitario y Cienciano se enfrentan por el Clausura
El choque de este domingo 2 de agosto se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, una plaza siempre compleja donde el 'Papá' intentará hacer valer su localía para sumar sus primeros puntos en el Clausura. Por su parte, el equipo dirigido por Fabián Bustos buscará dar el golpe en la altura para extender su racha triunfal y llegar encendido al clásico de la próxima fecha.
¡Vamos al Circo!
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