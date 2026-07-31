Ex Newell’s envió fuerte mensaje a hinchas de Universitario: “Decirles que…”

Universitario se prepara para lo que será su partido contra Cienciano del Cusco este domingo 2 de agosto. Previo al encuentro un jugador que se desempeña en el medio campo sorprendió al hablar sobre el elenco crema y enviar un determinante mensaje para los hinchas cremas.

Se trata de Juan Manuel Requena, flamante refuerzo estudiantil y exjugador de Newell’s con los medios de comunicación del equipo, donde manifestó su deseo de cumplir los objetivos con el club, destacando que siempre dará lo máximo por el club para darle alegría a los hinchas.

“Un país que me ha recibido bien, así que agradecido por eso. Y a la gente y al hincha, decirles que personalmente voy a entregarme al máximo, como lo hice siempre en cualquier club, siempre entregándome al máximo y, sobre todo, poniendo siempre por delante esta camiseta”, fueron las primeras palabras del jugador argentino.

“Creo que la camiseta siempre está por delante del nombre, entonces, dejando todo y entregándome al máximo para poder ayudar, conseguir objetivos y cosas lindas, para que ellos también estén felices y puedan terminar el año de la mejor manera”, complementó.

Trayectoria de Juan Manuel Requena

Newell's U20

Newell's II

Brown de Adrogué

Estudiantes de Río Cuarto

San Martín de San Juan

Santamarina

San Telmo

Atlanta

Deportivo Táchira

Unión La Calera

Universitario de Deportes

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Cienciano y Universitario se enfrentarán este sábado 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en un duelo clave para ambos equipos en la lucha por los primeros lugares del campeonato.