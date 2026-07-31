Atención: Alianza Lima recibió desalentadora noticia que involucra a 8 jugadores

Alianza Lima es uno de los clubes que pelea jornada a jornada en busca del gran objetivo: el título nacional de la Liga 1 2026. En este arranque del Torneo Clausura ha logrado sostener su invicto, pero no puede flaquear ante los contrincantes que también tienen sus necesidades al cierre de temporada. En medio de esta disputa, se pudo revelar que ocho jugadores del cuadro blanquiazul recibieron una desalentadora noticia.

Los 8 futbolistas de Alianza Lima que recibieron desalentadora noticia

En las últimas horas, se conoció que la delegación de Alianza Lima viene programando un último entrenamiento en Matute de cara al partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026. El cuadro blanquiazul quedará concentrado y en medio de esto se conoció que ocho futbolistas se encuentran amonestados en los registros de la Liga 1.

Estos son los jugadores de Alianza Lima que presentan amonestaciones en las dos jornadas del Torneo Clausura: Eryc Castillo, Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Marco Huamán, Federico Girotti, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Renzo Garcés. Vale aclarar que un jugador quedará inhabilitado para un partido en caso acumule cinco tarjetas amarillas, por lo que aún no es el caso con alguno de los integrantes del equipo de Pablo Guede.

Esta información brindada por el periodista Gerson Cuba deja en claro que estos futbolistas deben tener precaución para evitar ciertas amonestaciones que a la larga pueden complicar un partido de alta trascendencia. Eso lo sabe muy bien el estratega argentino Pablo Guede, por lo que sabrá llegar a cada uno de los futbolistas y así no tener bajas para sus próximos choques.

Alianza Lima tiene 8 jugadores amonestados.

Muy aparte de ello, se conoció que el cuadro íntimo se concentrará en el Hotel Hilton para su cotejo ante Alianza Atlético en Matute. El elenco blanquiazul quiere recuperar el primer lugar del Torneo Clausura y mantener un buen margen de puntos en el Acumulado. Los de La Victoria parten como favoritos para estos 90 minutos, por lo que se espera un lleno total en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

Este partido del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se juega el sábado 1 de agosto en Matute a partir de las 8.30 p. m. locales. La transmisión de este choque se verá por L1 MAX.