Fernando Cabada reveló fuertes detalles de la salida de Hernán Barcos de Alianza: "Es un..."

Fernando Cabada rompió el silencio sobre una de las decisiones más comentadas en Alianza Lima durante la temporada 2025: la salida de Hernán Barcos. El exgerente general del club explicó que la permanencia del delantero argentino fue evaluada junto al área deportiva y confesó que el respaldo interno terminó inclinándose por Paolo Guerrero.

Fernando Cabada reveló detalles de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

El exdirectivo de Alianza, Cabada, afirmó que la determinación sobre la salida de Barcos se apoyó en varios criterios deportivos. Además, indicó que ya desde el cuerpo técnico de 2025, encabezado por Néstor Gorosito, existía una postura definida acerca de cuál de los dos delanteros debía permanecer en el plantel.

"Desde inicios del Clausura 2025, el director técnico menciona que, si tenía que quedarse con uno de los dos, por el estado físico, la disposición y el liderazgo dentro del camerino, se quedaría con Paolo. Es un hecho que Paolo tiene una condición física que corre, rinde y te cubre la cancha", afirmó.

Hernán Barcos salió bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022.

Fernando Cabada también explicó que la recomendación final llegó desde el área deportiva, que fue la encargada de presentar los argumentos para tomar la determinación respecto al futuro del histórico goleador argentino. Según indicó, la decisión respondió a una evaluación integral del momento que atravesaba el plantel.

Asimismo, el exgerente reconoció que la mayoría de los futbolistas del plantel del 2025 también respaldaba la continuidad de Paolo Guerrero antes que la de Hernán Barcos.

"Sí, en su mayoría sí. Entiendo que hubo algunas situaciones y el área deportiva fue la que me planteó la elección con las razones que había por delante", comentó.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en 2021 con la intención de competir en la Liga 2; no obstante, terminó disputando la Liga 1 y se consagró campeón nacional en esa temporada. Un año después, en 2022, volvió a celebrar al conseguir el bicampeonato. Sin embargo, entre 2023 y su salida en 2025 no obtuvo nuevos títulos, motivo por el cual dejó el club a fines de ese año. En total, el delantero argentino disputó 189 partidos con la camiseta blanquiazul y anotó 77 goles.