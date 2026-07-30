Ex Alianza Lima se sumará a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026: "Apto"

Universitario de Deportes sigue reforzándose de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y uno de los jugadores que sumará al equipo será un exfutbolista de Alianza Lima tras recuperarse de su lesión: estamos hablando de Bryan Reyna, quien cada vez está mas cerca de superar su problema físico.

Universitario se reforzará con exfutbolista de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026

Gustavo Peralta reveló que Reyna está cerca de volver a vestir la camiseta de Universitario al estar recuperándose de una molestia abdominal en donde le detectaron un cuadro de apendicitis.

El periodista dejó en claro que el exjugador de Alianza tiene altas posibilidades de ser parte de la lista de convocados ante Sporting Cristal en la fecha 4 el próximo 7 de agosto de 2026, sin embargo, fue cauteloso en decir que todo dependerá de los resultados médicos.

Bryan Reyna volverá a jugar con Universitario ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

“Contra Cristal podría estar apto para ser parte de la lista. Hay que ver el parte médico”, afirmó el comunicador en su programa ‘Hablemos de Max’ que se transmite por L1MAX.

Cabe mencionar que Bryan Reyna no disputa un partido con Universitario de Deportes desde el 30 de mayo de 2026 cuando jugó 10 minutos de la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 ante Sport Huancayo.

Bryan Reyna jugó en Alianza Lima

Reyna, antes de incorporarse a Universitario, integró la plantilla de Alianza Lima entre 2023 y 2024, periodo en el que disputó 32 encuentros, marcó 4 goles y repartió 2 asistencias. Posteriormente, el atacante peruano dejó el club para firmar por Belgrano.