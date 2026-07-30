DT de Bragantino dio rotundo calificativo de Sporting Cristal tras eliminación: "No existen"

Sporting Cristal no consiguió la hazaña de vencer en Brasil ante Bragantino y terminó siendo eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el pitazo final, el técnico de la escuadra brasileña, Vagner Mancini no se guardó nada al momento de opinar sobre lo que fue su enfrentamiento ante los rimenses.

DT de Bragantino dio rotundo calificativo de Sporting Cristal

Durante la conferencia de prensa, Vagner Mancini fue consultado sobre el próximo desafío de Bragantino en el torneo, donde enfrentará a Atlético Mineiro. Sin embargo, el técnico sorprendió al utilizar a Sporting Cristal como ejemplo para explicar las diferencias entre medirse con un rival extranjero y uno del fútbol brasileño.

Según explicó, el duelo frente a los rimenses presentó características tácticas distintas, con un planteamiento más cerrado y un juego mucho más físico, aspectos que, a su juicio, no son tan habituales en el Brasileirao. Asimismo, señaló que enfrentar al equipo de Roberto Mosquera los obligó a realizar un análisis mucho más profundo del rival, ya que había futbolistas a los que no conocían.

Sporting Cristal perdió ante Bragantino y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

"Lo que cambia (entre enfrentarse a un equipo brasileño) es el ambiente del partido. Cuando te enfrentas a alguien del extranjero, te encuentras con cosas que ya no existen aquí en Brasil, como las tácticas sutiles, el juego cerrado y un juego muy físico. Al jugar contra otro equipo brasileño, sueles saber cómo se desarrollará el partido. No nos enfrentamos al Sporting Cristal todo el tiempo, así que hay uno o dos jugadores que no conocemos, por lo que tenemos que buscar vídeos y demás, algo que no sucede en los partidos entre brasileños”, señaló el estratega.

Del mismo modo, Mancini se refirió a la complejidad del partido ante Cristal. "Sabíamos que sería un partido difícil porque era la final de un torneo sudamericano. Normalmente, cuando te enfrentas a equipos que juegan en estos campeonatos, siempre es muy difícil", complementó.

Sporting Cristal sufrió una fuerte pérdida económica tras quedar eliminado.

Con esta eliminación, además, se confirmó que el equipo bajopontino dejó escapar un valioso incentivo otorgado por la Conmebol. Al no lograr el avance a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro celeste perdió la posibilidad de acceder a un bono de 600 mil dólares.