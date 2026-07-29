¿A qué hora juega Gremio vs Bolívar por Copa Sudamericana y en qué canal ver?

Momento de vivir un partidazo de alto nivel entre las escuadras de Gremio y Bolívar por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Todo se llevará a cabo en el Arena do Gremio de Porto Alegre, en el que la ventaja es para los bolivianos por vencer 3-2 en la ida al elenco Tricolor. Se aguarda un choque muy estratégico, por lo que te anunciamos el día, hora y canal de este choque internacional.

¿Cuándo juega Gremio vs Bolívar?

El partido entre Gremio vs Bolívar por la vuelta de playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se juega el jueves 30 de julio en el Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil. Ambos elencos darán todo de sí en busca de conseguir la victoria para clasificar a octavos.

Bolívar venció a Gremio en la ida de playoffs de Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Gremio vs Bolívar?

Este choque entre las escuadras de Brasil y Bolivia inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (6.00 p. m. hora de La Paz, 7.00 p. m. hora de Brasilia). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Gremio vs Bolívar EN VIVO?

La transmisión del partido entre Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports, DGO y ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de sintonizarlo vía streaming en los aplicativos de DGO y Disney Plus.

Canales de transmisión para ver Gremio vs Bolívar