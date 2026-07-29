- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bragantino vs Cristal
- Cienciano vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
¿A qué hora juega Gremio vs Bolívar por Copa Sudamericana y en qué canal ver?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para el partido entre Gremio vs Bolívar por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
Momento de vivir un partidazo de alto nivel entre las escuadras de Gremio y Bolívar por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Todo se llevará a cabo en el Arena do Gremio de Porto Alegre, en el que la ventaja es para los bolivianos por vencer 3-2 en la ida al elenco Tricolor. Se aguarda un choque muy estratégico, por lo que te anunciamos el día, hora y canal de este choque internacional.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY por Copa Sudamericana 2026: dónde ver, hora y pronóstico
¿Cuándo juega Gremio vs Bolívar?
El partido entre Gremio vs Bolívar por la vuelta de playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se juega el jueves 30 de julio en el Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil. Ambos elencos darán todo de sí en busca de conseguir la victoria para clasificar a octavos.
Bolívar venció a Gremio en la ida de playoffs de Copa Sudamericana.
¿A qué hora juega Gremio vs Bolívar?
Este choque entre las escuadras de Brasil y Bolivia inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (6.00 p. m. hora de La Paz, 7.00 p. m. hora de Brasilia). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 4.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 p. m.
- Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Gremio vs Bolívar EN VIVO?
La transmisión del partido entre Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports, DGO y ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de sintonizarlo vía streaming en los aplicativos de DGO y Disney Plus.
Canales de transmisión para ver Gremio vs Bolívar
- Argentina: DGO, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, ESPN
- Brasil: Paramount+
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DGO, ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: DGO, ESPN, Disney+ Premium Sur
- México: Disney+ Premium México
- Paraguay: ESPN
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, ESPN
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, ESPN
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela: DGO, ESPN, Disney+ Premium Sur
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50