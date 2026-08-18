Barcelona vs Al Ahly EN VIVO por Trofeo Joan Gamper: dónde ver, a qué hora juega y pronóstico

Todo listo para un partidazo entre Barcelona vs Al Ahly por un amistoso internacional correspondiente al Trofeo Joan Gamper 2026. Ambos elencos se verán cara a cara en el Spotify Camp Nou el miércoles 19 de agosto a partir de la 1.00 p. m. horas de Perú (8.00 p. m. horas de España) con la transmisión de Barça Play y YouTube Premium.

Barcelona afrontará el Trofeo Joan Gamper 2026 ante Al Ahly, en una jornada especial que marcará la presentación oficial del plantel azulgrana ante su afición. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y servirá como último gran ensayo antes del inicio de LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick llega con buenas sensaciones después de vencer 5-2 al Basilea en su último amistoso de pretemporada, resultado que permitió cerrar la preparación con confianza y buenas sensaciones ofensivas. El conjunto catalán buscará trasladar ese rendimiento a un partido que, aunque de carácter amistoso, representa una de las principales tradiciones del club y genera gran expectativa entre sus seguidores.

Barcelona parte como favorito por la calidad y profundidad de su plantilla, además de la ventaja de jugar ante su público. Lamine Yamal aparece nuevamente como uno de los principales focos de atención, mientras Flick continúa afinando detalles tácticos y evaluando alternativas de cara al estreno liguero. El conjunto azulgrana también afronta esta etapa con novedades importantes en su plantilla y con el objetivo de encontrar el mejor funcionamiento colectivo antes de comenzar la competencia oficial. El Trofeo Joan Gamper será una oportunidad para que los principales referentes sumen minutos y para que los nuevos integrantes comiencen a mostrar su adaptación al sistema del técnico alemán.

Enfrente estará Al Ahly, uno de los clubes más importantes del fútbol africano y una institución acostumbrada a disputar grandes escenarios internacionales. El conjunto egipcio tendrá la oportunidad de convertirse en el primer representante africano en participar del Trofeo Joan Gamper, por lo que llegará con una motivación adicional para competir ante uno de los gigantes de Europa. Aunque Barcelona aparece como amplio favorito, Al Ahly intentará aprovechar el carácter amistoso del encuentro para plantear un partido intenso y poner a prueba a la defensa azulgrana. La expectativa está centrada en saber si el equipo de Flick confirma su buen momento o si el campeón africano consigue protagonizar una sorpresa en una noche histórica.

Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

¿Cuándo juega Barcelona vs Al Ahly?

El partido de Barcelona vs Al Ahly se juega este miércoles 19 de agosto en el Spotify Camp Nou por el tradicional Trofeo Joan Gamper. Ambos elencos darán todo de sí a poco de iniciar sus partidos oficiales, por lo que la afición espera unos 90 minutos de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Barcelona vs Al Ahly?

El choque entre Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper inicia a partir de la 1.00 p. m. hora peruana (8.00 p. m. horas de España). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Al Ahly?

La transmisión del duelo entre Barcelona y Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper contará con diferentes alternativas dependiendo del país desde donde se siga el encuentro. En México y otras partes del mundo, los aficionados podrán disfrutar del partido mediante Barça Play y YouTube Premium, mientras que en Estados Unidos las opciones habilitadas serán FuboTV y Fox Sports.

Los socios del Barcelona tendrán disponible el acceso a Barça Play como parte de los beneficios incluidos en su membresía. Para quienes no cuentan con esta condición, el club ofrece la posibilidad de seguir el contenido a través de Culers Premium, una alternativa dirigida a los seguidores azulgranas.

Asimismo, los aficionados que formen parte del programa YouTube Pack Premium Members podrán acceder a la transmisión mediante el canal oficial del Barcelona en YouTube. De esta manera, el cuadro catalán pone a disposición distintas plataformas para que sus seguidores puedan seguir en directo una nueva edición del tradicional Trofeo Joan Gamper.

Barcelona vs Al Ahly

Posibles alineaciones de Barcelona vs Al Ahly

Barcelona: Joan García, Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric García, Bernal, Fermín López, Raphinha, Karim Adeyemi y Abdelkarim.

Al Ahly: Oufa, Fouad, H. Reyad, Ibrahim, Hany, Ateya, Reda, Mahmoud, Bencharki, S. Benjdida, Zizo.

Barcelona vs Al Ahly: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: