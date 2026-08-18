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Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Revisa la lista completa de partidos de hoy, miércoles 19 de agosto, con torneos emocionantes como Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto EN VIVO.
Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 19 de agosto, alrededor del planeta. Esta jornada promete muchas emociones porque hay duelos de fútbol sumamente emocionantes en todo el mundo, con torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana que atraviesan octavos de final, o la Champions League que se encuentra en su etapa inicial. Te brindamos todos los detalles a continuación.

River Plate vs Independiente Santa Fe se enfrentan por la ida de octavos de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: River Plate vs Independiente Santa Fe EN VIVO: hora, dónde ver y pronóstico por Copa Sudamericana

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Celtic vs LASK Linz2.00 p. m.ESPN y Disney+
Hapoel Be'er Sheva vs Sabah2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
NEC vs Bodø / Glimt2.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Slovan Bratislava vs Celje2.00 p. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Cerro Porteño vs Palmeiras5.00 p. m.ESPN y Disney+
Coquimbo Unido vs Platense5.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Flamengo vs Cruzeiro7.30 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Atlético Mineiro vs RB Bragantino5.00 p. m.ESPN 2, DirecTV, DGO y Disney+
Torque vs Tigre7.30 p. m.DirecTV y DGO
Santa Fe vs River Plate7.30 p. m.ESPN, DirecTV, DGO y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Racing Club vs Belgrano5.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Categoría Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Rionegro Águilas vs Llaneros4.00 p. m.Win+
Cúcuta Deportivo vs Inter Bogotá6.00 p. m.Win+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Atlético Madrid vs Málaga2.00 p. m.DirecTV y DGO
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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