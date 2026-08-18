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Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Revisa la lista completa de partidos de hoy, miércoles 19 de agosto, con torneos emocionantes como Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más.
Conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 19 de agosto, alrededor del planeta. Esta jornada promete muchas emociones porque hay duelos de fútbol sumamente emocionantes en todo el mundo, con torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana que atraviesan octavos de final, o la Champions League que se encuentra en su etapa inicial. Te brindamos todos los detalles a continuación.
PUEDES VER: River Plate vs Independiente Santa Fe EN VIVO: hora, dónde ver y pronóstico por Copa Sudamericana
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Celtic vs LASK Linz
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Hapoel Be'er Sheva vs Sabah
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|NEC vs Bodø / Glimt
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Slovan Bratislava vs Celje
|2.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Cerro Porteño vs Palmeiras
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Coquimbo Unido vs Platense
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Flamengo vs Cruzeiro
|7.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs RB Bragantino
|5.00 p. m.
|ESPN 2, DirecTV, DGO y Disney+
|Torque vs Tigre
|7.30 p. m.
|DirecTV y DGO
|Santa Fe vs River Plate
|7.30 p. m.
|ESPN, DirecTV, DGO y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Club vs Belgrano
|5.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Categoría Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Rionegro Águilas vs Llaneros
|4.00 p. m.
|Win+
|Cúcuta Deportivo vs Inter Bogotá
|6.00 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Madrid vs Málaga
|2.00 p. m.
|DirecTV y DGO
¡Vamos al Circo!
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