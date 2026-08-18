Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 19 de agosto, alrededor del planeta. Esta jornada promete muchas emociones porque hay duelos de fútbol sumamente emocionantes en todo el mundo, con torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana que atraviesan octavos de final, o la Champions League que se encuentra en su etapa inicial. Te brindamos todos los detalles a continuación.

Partidos de hoy por la Champions League

Partido Horario Canal Celtic vs LASK Linz 2.00 p. m. ESPN y Disney+ Hapoel Be'er Sheva vs Sabah 2.00 p. m. ESPN 3 y Disney+ NEC vs Bodø / Glimt 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Slovan Bratislava vs Celje 2.00 p. m. ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

Partido Horario Canal Cerro Porteño vs Palmeiras 5.00 p. m. ESPN y Disney+ Coquimbo Unido vs Platense 5.00 p. m. ESPN 5 y Disney+ Flamengo vs Cruzeiro 7.30 p. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Atlético Mineiro vs RB Bragantino 5.00 p. m. ESPN 2, DirecTV, DGO y Disney+ Torque vs Tigre 7.30 p. m. DirecTV y DGO Santa Fe vs River Plate 7.30 p. m. ESPN, DirecTV, DGO y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

Partido Horario Canal Racing Club vs Belgrano 5.15 p. m. TyC Sports

Partidos de hoy por la Categoría Primera A de Colombia

Partido Horario Canal Rionegro Águilas vs Llaneros 4.00 p. m. Win+ Cúcuta Deportivo vs Inter Bogotá 6.00 p. m. Win+

Partidos de hoy por LaLiga de España