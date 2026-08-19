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¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo y dónde ver partido EN VIVO por Copa Sudamericana?

Conoce a qué hora y en dónde ver ver el partido entre Cienciano vs Botafogo por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Luis Blancas
¿A qué hora y dónde ver el partido entre Cienciano vs Botafogo?
¿A qué hora y dónde ver el partido entre Cienciano vs Botafogo? | Composición: Líbero
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Cienciano y Botafogo se enfrentarán por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio Olímpico Nilton Santos luego de la victoria peruana por 6-1 sobre la escuadra brasileña. Por eso, te contamos a qué hora y dónde ver este emocionante partido.

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¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo por octavos de Copa Sudamericana?

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto. Ambos equipos irán con todo en busca de sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo?

Este duelo entre Cienciano y Botafogo comenzará a las 7.30 p. m., hora peruana, y a las 9.30 p. m. en Brasil. Asimismo, te presentamos los horarios correspondientes para distintos países del mundo:

  • México: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.30 p. m.
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¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

La emisión en directo de DirecTV Sports ofrecerá el partido entre Cienciano y Botafogo en toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil. En el territorio brasileño, el encuentro podrá verse a través de Paramount+.

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Botafogo

  • Argentina: DirecTV Sports
  • Bolivia: DirecTV Sports
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DirecTV Sports
  • Colombia: DirecTV Sports
  • Perú: DirecTV Sports
  • Uruguay: DirecTV Sports
  • Venezuela: DirecTV Sports
  • Estados Unidos: beIN Sports
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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