¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo y dónde ver partido EN VIVO por Copa Sudamericana?

Cienciano y Botafogo se enfrentarán por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio Olímpico Nilton Santos luego de la victoria peruana por 6-1 sobre la escuadra brasileña. Por eso, te contamos a qué hora y dónde ver este emocionante partido.

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¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo por octavos de Copa Sudamericana?

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto. Ambos equipos irán con todo en busca de sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo?

Este duelo entre Cienciano y Botafogo comenzará a las 7.30 p. m., hora peruana, y a las 9.30 p. m. en Brasil. Asimismo, te presentamos los horarios correspondientes para distintos países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.30 p. m.

Cienciano venció 6-1 a Botafogo en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

La emisión en directo de DirecTV Sports ofrecerá el partido entre Cienciano y Botafogo en toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil. En el territorio brasileño, el encuentro podrá verse a través de Paramount+.

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Botafogo