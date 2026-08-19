Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 que de momento ya tiene un encuentro confirmado: Boca Juniors vs Sao Paulo. De momento, falta que se conozcan las otras llaves que podrían tener presencia peruana, pues Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en la ida y tiene todo para avanzar a la siguiente fase.

Cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs Sao Paulo

Ganador del Santa Fe vs River Plate vs Ganador del Olimpia vs Vasco

Atlético Mineiro vs Ganador del Santos vs Macará

Ganador del Montevideo City vs Tigre vs Ganador del Botafogo vs Cienciano.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 se jugarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Por su parte, los partidos de vuelta y la definición de las series se disputarán entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026.

Resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta 0-4 Boca Juniors

Sao Paulo 3-1 Bolívar

Atlético Mineiro 2-2 RB Bragantino (Mineiro ganó 1-0 en la ida)

Santa Fe 0-0 River Plate (En juego el partido de ida)

Montevideo City 2-1 Tigre (En juego)

Macará vs Santos | Jueves 20 de agosto - 5.00 p. m.

Olimpia vs Vasco | Jueves 20 de agosto - 5.00 p. m.

Botafogo vs Cienciano | Jueves 20 de agosto - 7.30 p. m.





