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Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Ya tenemos un partido confirmado que es el Boca Juniors vs Sao Paulo. A continuación, podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Gary Huaman
Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. | Foto: Conmebol
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Cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 que de momento ya tiene un encuentro confirmado: Boca Juniors vs Sao Paulo. De momento, falta que se conozcan las otras llaves que podrían tener presencia peruana, pues Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en la ida y tiene todo para avanzar a la siguiente fase.

Alineaciones Cienciano vs. Botafogo.

PUEDES VER: Alineaciones Cienciano vs. Botafogo: formaciones para el partido de la Copa Sudamericana

Cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Boca Juniors vs Sao Paulo
  • Ganador del Santa Fe vs River Plate vs Ganador del Olimpia vs Vasco
  • Atlético Mineiro vs Ganador del Santos vs Macará
  • Ganador del Montevideo City vs Tigre vs Ganador del Botafogo vs Cienciano.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 se jugarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Por su parte, los partidos de vuelta y la definición de las series se disputarán entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026.

Resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Recoleta 0-4 Boca Juniors
  • Sao Paulo 3-1 Bolívar
  • Atlético Mineiro 2-2 RB Bragantino (Mineiro ganó 1-0 en la ida)
  • Santa Fe 0-0 River Plate (En juego el partido de ida)
  • Montevideo City 2-1 Tigre (En juego)
  • Macará vs Santos | Jueves 20 de agosto - 5.00 p. m.
  • Olimpia vs Vasco | Jueves 20 de agosto - 5.00 p. m.
  • Botafogo vs Cienciano | Jueves 20 de agosto - 7.30 p. m.



Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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