¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia y en qué canal ver partido amistoso?

La selección de Argentina vuelve a la acción en la fecha FIFA de septiembre de 2026 para enfrentar a Bolivia en un atractivo partido amistoso internacional. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos qué día se juega, a qué hora empieza y qué canal transmitirá el Argentina vs Bolivia, además de todos los detalles de este compromiso que servirá como preparación para ambos equipos de cara a sus próximos desafíos internacionales.

¿Cuándo juega Argentina vs Bolivia?

El amistoso internacional de fecha FIFA entre Argentina vs Bolivia se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se informa desde tierras albicelestes que Lionel Messi no estará presente en este choque.

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia?

El cotejo entre argentinos y bolivianos inicia a partir de las 7.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas de Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 8.00 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 9.00 pm.

¿Dónde ver Argentina vs Bolivia?

El partido Argentina vs. Bolivia se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé. Además, los aficionados podrán seguir la transmisión online mediante Flow, DGO y Telecentro Play, así como en las plataformas digitales Mi Telefé y TyC Sports Play.

Argentina y Bolivia se preparan para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Foto: composición LR/AFA/AFP.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Bolivia