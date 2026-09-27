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Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre: qué partidos hay de Nations League y amistosos de fecha FIFA

Revisa la programación de los partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, en los que destacan cotejos de Nations League, amistosos internacionales, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, por Nations League y amistosos.
Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, por Nations League y amistosos. | Foto: Composición LÍBERO.
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Inicia la última semana del mes y te anunciamos la programación completa de los partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, en los que resaltan cotejos de UEFA Nations League, amistosos internacionales, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún duelo.

Francia y Bélgica juegan este lunes por el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027.

PUEDES VER: Francia vs. Bélgica EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Armenia vs Montenegro11.00 am.Disney Plus
Letonia vs Chipre11.00 am.Disney Plus
Georgia vs Ucrania11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Irlanda del Norte vs Hungría1.45 pm.Disney Plus
Rumania vs Bosnia-Herzegovina1.45 pm.Disney Plus
Suecia vs Polonia1.45 pm.Disney Plus
Bélgica vs Francia1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Turquía vs Bélgica1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Japón vs Venezuela5.25 am.Televen, DAZN, Nippon TV, BG Sports
Corea del Sur vs Uruguay6.00 am.SCCN, Flow TV, TV Chosun, TVN, TVING

Partidos de hoy por Nations League CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guadalupe vs Barbados2.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Cuba vs Bonaire4.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Surinam vs Martinica5.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Jamaica vs Honduras7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
St. Kitts and Nevis vs Granada7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
St. Lucia vs Bermudas7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Guatemala vs El Salvador9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo San Lorenzo vs Recoleta2.30 pm.DSports Argentina, DGO, TiGO Sports
Libertad vs Olimpia5.00 pm.DSports Argentina, DGO, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Wanderers vs Albion6.00 pm.Disney Plus, DSports Uruguay

Los horarios corresponden a Perú.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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