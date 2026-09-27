Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre: qué partidos hay de Nations League y amistosos de fecha FIFA
Revisa la programación de los partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, en los que destacan cotejos de Nations League, amistosos internacionales, entre otros.
Inicia la última semana del mes y te anunciamos la programación completa de los partidos de hoy, lunes 28 de septiembre, en los que resaltan cotejos de UEFA Nations League, amistosos internacionales, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún duelo.
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Armenia vs Montenegro
|11.00 am.
|Disney Plus
|Letonia vs Chipre
|11.00 am.
|Disney Plus
|Georgia vs Ucrania
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Irlanda del Norte vs Hungría
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Rumania vs Bosnia-Herzegovina
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Suecia vs Polonia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Bélgica vs Francia
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Turquía vs Bélgica
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Japón vs Venezuela
|5.25 am.
|Televen, DAZN, Nippon TV, BG Sports
|Corea del Sur vs Uruguay
|6.00 am.
|SCCN, Flow TV, TV Chosun, TVN, TVING
Partidos de hoy por Nations League CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guadalupe vs Barbados
|2.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Cuba vs Bonaire
|4.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Surinam vs Martinica
|5.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Jamaica vs Honduras
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|St. Kitts and Nevis vs Granada
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|St. Lucia vs Bermudas
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Guatemala vs El Salvador
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo San Lorenzo vs Recoleta
|2.30 pm.
|DSports Argentina, DGO, TiGO Sports
|Libertad vs Olimpia
|5.00 pm.
|DSports Argentina, DGO, TiGO Sports
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Wanderers vs Albion
|6.00 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
Los horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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