GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: periodista nicaragüense Luis Galeano queda EN LIBERTAD tras ser detenido por ICE

El periodista nicaragüense Luis Galeano recuperó su libertad este sábado en Florida, luego de permanecer detenido por ICE desde el 14 de septiembre. El comunicador, exiliado en Estados Unidos y director del programa Café con Voz, pagó una fianza de 10.000 dólares y continuará en libertad su proceso migratorio. La información fue reportada por N+ Univision.

¿Por qué ICE detuvo al periodista nicaragüense Luis Galeano?

El periodista nicaragüense Luis Galeano, de 48 años, fue detenido por agentes de ICE mientras trabajaba como conductor de Uber en Florida. Galeano salió de Nicaragua en 2018 y mantiene pendiente una solicitud de asilo político en Estados Unidos.

N+ Univision informó que el comunicador fue liberado tras pagar una fianza de 10.000 dólares y que ahora deberá continuar su proceso ante un juez de inmigración. Su caso ha generado atención entre organizaciones y personas que siguen la situación de los inmigrantes en Estados Unidos.

¿Qué pasará con el periodista nicaragüense Luis Galeano tras su liberación?

Aunque ya no permanece bajo custodia, Galeano todavía debe resolver su situación migratoria en Estados Unidos. Su solicitud de asilo político continúa pendiente, por lo que su proceso seguirá ante las autoridades de inmigración.

Tras salir del Centro de Detención Krome de Miami, el periodista declaró: "Estamos vivos, saludables y en libertad nuevamente, y listos para seguir dando la batalla en contra de los tiranos Ortega y Murillo", según una publicación de Café con Voz citada por N+ Univision.

El caso de Galeano ocurre en un contexto de mayores controles migratorios en Estados Unidos, que también alcanza a inmigrantes indocumentados y a otros extranjeros con procesos migratorios pendientes. Su liberación significa que, por ahora, no forma parte de los detenidos por ICE que permanecen bajo custodia mientras sus casos avanzan.