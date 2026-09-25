ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE prepara "instalaciones móviles" para detenciones, ¿en qué consiste este NUEVO MÉTODO?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un nuevo sistema para retener temporalmente a personas detenidas durante operativos migratorios en Estados Unidos. Según documentos de una licitación federal obtenidos por EL PAÍS, la agencia contempla utilizar camionetas acondicionadas como "instalaciones móviles de detención", que permanecerían cerca de los lugares donde se llevan a cabo los arrestos.

ICE usa camionetas como centros móviles para detener y trasladar migrantes durante operativos en EE. UU.

¿Cómo funcionarán las "instalaciones móviles" de ICE en Estados Unidos?

La propuesta busca que los agentes de ICE puedan continuar con sus operativos sin tener que trasladar de inmediato a cada detenido a un centro permanente. Las camionetas permanecerían cerca de los equipos encargados de los arrestos y funcionarían como espacios de detención temporal hasta que concluyan las operaciones o se alcance su capacidad máxima.

Las unidades deberán contar con medidas de seguridad como jaulas interiores, separaciones entre el conductor y los pasajeros, cerraduras en puertas y ventanas, sistemas de comunicación de respaldo y, al menos, un vehículo adaptado para personas con discapacidad. Los traslados deberán realizarse con dos agentes, ambos armados.

Para la zona de Filadelfia, que incluye Pensilvania y Delaware, ICE solicita 12 equipos adicionales de transporte para cada día de la semana, distribuidos en siete ubicaciones. También se proyectan nuevos centros operativos en Pittsburgh y Dover.

Los documentos, según EL PAÍS, forman parte de un plan más amplio para expandir la infraestructura de detención migratoria. La contratación contempla la prestación de servicios durante 10 años en cuatro regiones, con una capacidad de unas 5.500 camas.

¿Qué se sabe sobre las condiciones para inmigrantes en las "instalaciones móviles"?

Aunque la documentación establece numerosos requisitos técnicos para los vehículos, ofrece menos detalles sobre las condiciones de los inmigrantes durante su permanencia en estas unidades. Una de las disposiciones señala que, salvo en situaciones de emergencia, las mujeres no deberán permanecer en un autobús durante más de 10 horas. Sin embargo, los documentos no establecen un límite equivalente para los hombres ni determinan cuánto tiempo podrían permanecer las personas dentro de las llamadas "instalaciones móviles".

Tampoco se detallan reglas específicas sobre alimentación, acceso al agua, uso de baños, temperatura o atención médica durante los traslados. El requisito general señala que las personas deberán ser transportadas de manera "segura y humana".

El proyecto también contempla cientos de miles de kilómetros de recorridos al año. Solo las rutas previstas en Pensilvania sumarían alrededor de 598.000 kilómetros anuales.

La iniciativa se relaciona con un modelo de detención y traslado que Todd Lyons, entonces director interino de ICE, describió públicamente en 2025. En esa ocasión, habló de un sistema de deportaciones similar al funcionamiento de Amazon Prime y mencionó equipos de camiones destinados a recorrer el país para realizar arrestos y trasladar a las personas detenidas.

De concretarse el plan, las “instalaciones móviles” funcionarían como una extensión temporal de los centros de detención. La licitación también contempla cuatro grandes centros, ubicados en Pensilvania, Colorado, Washington y Florida, con capacidad para albergar entre 700 y 1.800 personas.