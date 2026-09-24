Selección peruana sumó a ex Arsenal de cara a los amistosos por fecha FIFA

La selección peruana se medirá con Estados Unidos, Canadá, México y Colombia en los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026. En ese contexto, el técnico Mano Menezes optó por incorporar a su equipo de trabajo a un exintegrante del Arsenal de Inglaterra.

La selección peruana integró a ex Arsenal de cara a los cuatro amistosos FIFA

La periodista Ana Lucía Rodríguez dio a conocer en su programa ‘L1 Radio’ de L1MAX que Menezes sumó a su cuerpo técnico de la selección peruana a un director de performance que ha trabajado en el Arsenal de la Premier League de Inglaterra.

Asimismo, este nuevo integrante de la Bicolor tiene la importante labor de ir reincorporando, de manera progresiva, a los futbolistas lesionados que se suman al plantel. En esta ocasión, sigue muy atento a André Carrillo y Oliver Sonne, quienes presentan molestias desde sus respectivos equipos.

"Mano Menezes ha sumado a su comando técnico a un director de performance. Esto quiere decir que es el encargado de recuperar jugadores post lesión. En este caso, esta persona está muy atenta a lo que viene haciendo André Carrillo y Oliver Sonne. Vive en Londres y ha trabajado en Arsenal”, dijo la comunicadora.

Cabe señalar que el nuevo director de performance no cuenta con un contrato permanente con la Federación Peruana de Fútbol. No obstante, cada vez que la selección peruana juegue un partido, él se encargará de la recuperación de los futbolistas que presenten lesiones. En este caso, por tratarse de un amistoso FIFA, su labor se extenderá solo hasta el 6 de octubre, fecha en la que concluye la gira del conjunto peruano.

¿Contra quiénes jugará la selección peruana en los amistosos FIFA?

La selección peruana disputará su primer encuentro frente a Estados Unidos el 26 de septiembre; después se medirá con México el 29 del mismo mes. Más adelante, como tercer compromiso, enfrentará a Canadá el 3 de octubre y cerrará la serie el 6 de ese mes ante Colombia.