Revelan al hombre clave para la continuidad de Héctor Cúper en Universitario: "El principal escollo"

Universitario de Deportes continúa en el ojo de la tormenta tras la dura goleada por 4-0 que sufrió ante Deportivo Garcilaso. El resultado generó dudas sobre la continuidad de Héctor Cúper, quien finalmente recibió el respaldo de Franco Velazco, administrador del cuadro crema. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos y sospechas sobre el ambiente dentro del club, en las últimas horas se conoció quién sería el principal responsable de que el técnico argentino continúe en el cargo.

Héctor Cúper y el hombre clave detrás de su continuidad en Universitario

Según información del periodista Carlos Univazo, el principal opositor de la salida del entrenador es Antonio García Pye, director deportivo del conjunto estudiantil. De acuerdo con el citado comunicador, el directivo crema es un acérrimo creyente de que el proyecto Cúper debe continuar. Asimismo, alegó que ambos mantienen una buena relación.

"El principal escollo para la salida de Cúper de la 'U' es Antonio García Pye, director deportivo interino. Para él, el proceso debe respetarse Además, tiene una excelente relación con él. El resto, opina lo contrario.", publicó el hombre de prensa en su cuenta de X.

Antonio García Pye respalda la continuidad de Héctor Cúper en la 'U'

De esta forma, la continuidad de Héctor Cúper en Universitario estaría garantizada con los respaldos de Antonio García Pye y Franco Velazco. No obstante, en la interna del club también existirían otras posturas en contra de la permanencia del estratega.

Recordemos que, tras el final del partido en Cusco, Bryan Reyna, quien volvió a jugar tras varios meses de ausencia, cuestionó duramente la falta de minutos que tiene en el primer equipo y reveló que la comunicación que mantiene con Cúper es casi nula.

Números de Héctor Cúper con Universitario

Desde su llegada a la 'U' en mayo de 2026, Héctor Cúper ha dirigido, hasta el momento, un total de 14 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. El argentino consiguió siete victorias, cinco empates y dos derrotas.