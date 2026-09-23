Portugal vs Gales EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Nations League: canal, hora y pronóstico

Momento de un partidazo entre Portugal vs Gales con Cristiano Ronaldo por la fecha 1 del grupo D de la UEFA Nations League. Ambos elencos se verán cara a cara este jueves 24 de septiembre a partir de la 1.45 p. m. hora peruana (6.45 p. m. GMT). La transmisión del partido será por la señal en vivo de Disney Plus, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en Libero.pe.

Portugal inicia una nueva etapa en la Nations League 2026-27 con Jorge Jesus como entrenador y con Cristiano Ronaldo nuevamente como principal referencia ofensiva. La selección portuguesa, vigente campeona del torneo, buscará comenzar con el pie derecho frente a Gales en el Estadio José Alvalade. El equipo llega después de quedar eliminado ante España en los octavos de final del Mundial 2026 y afronta este encuentro con la expectativa de recuperar protagonismo bajo el mando de su nuevo técnico.

Uno de los grandes focos estará en Cristiano Ronaldo, quien continuará liderando el ataque portugués. Jorge Jesus confirmó que el delantero será titular ante Gales, mientras que 'CR7' aseguró que decidió continuar con la selección porque todavía considera que puede aportar dentro y fuera de la cancha. "Los portugueses cuentan conmigo", señaló el atacante, quien además reconoció que llegó a pensar en dejar el fútbol internacional después del Mundial. Ronaldo también tiene entre sus objetivos alcanzar los 1000 goles en su carrera y conquistar nuevamente la Nations League.

El choque ante Gales también representa el inicio de una nueva campaña para Portugal en un grupo que comparte con Noruega y Dinamarca, por lo que sumar desde la primera jornada será uno de los objetivos de la escuadra de Jorge Jesus. Del otro lado, Gales llegará con Harry Wilson nuevamente disponible después de perderse los amistosos de junio por lesión. Así, el duelo promete ser una primera prueba importante para la nueva Portugal y una oportunidad para observar el papel que tendrá Cristiano Ronaldo en esta etapa de su carrera internacional.

UEFA anuncia partido de Portugal vs Gales por Nations League.

¿Cuándo juega Portugal vs Gales?

El partido entre Portugal y Gales por la Nations League se juega este jueves 24 de septiembre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El elenco luso quiere iniciar con pie derecho este certamen europeo, por lo que pondrá lo mejor que tiene con el liderazgo de Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora juega Portugal vs Gales?

Este cotejo de Nations League inicia a partir de la 1.45 p. m. hora peruana (6.45 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.45 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.45 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Gales?

La transmisión del partido entre Portugal vs Gales se verá por la señal en vivo de Disney Plus. Solo tendrá el acceso vía streaming mediante dicho aplicativo, por lo que aficionados deberán conectarse desde su dispositivo para sintonizar los vibrantes 90 minutos.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Gales

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney Plus

Brasil: SporTV, Globoplay

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Estados Unidos: FOX Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One

Cristiano Ronaldo lleva 146 goles con la selección de Portugal.

Posibles alineaciones de Portugal vs Gales

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Gales: Danny Ward, Neco Williams, Benjamin Cabango, Ben Davies, Jay Dasilva, Ethan Ampadu, Jordan James, David Brooks, Sorba Thomas, Daniel James, Brennan Johnson.

Portugal vs Gales: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito par llevarse la victoria ante Gales en esta jornada de la Nations League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados: