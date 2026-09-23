Christian Cueva reveló el año que pensó retirarse del fútbol: "Hasta aquí nomás"

Christian Cueva atraviesa una nueva etapa de su carrera con Sport Boys en 2026, pero el volante peruano reveló que hubo un momento reciente en el que estuvo muy cerca de abandonar definitivamente el fútbol profesional. El futbolista contó que en 2024 llegó a considerar seriamente la posibilidad de retirarse.

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Christian Cueva confesó el año que pensó retirarse del fútbol profesional

En conversación con la periodista Darinka Zumaeta en su programa ‘Al Volante’, Cueva recordó que tomó esa idea en un momento complicado de su vida y carrera. Sin embargo, las personas que tenía a su alrededor fueron importantes para que cambiara de decisión y pudiera continuar ligado al deporte que practica profesionalmente desde hace varios años.

Christian Cueva viene siendo figura con Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

“Voy a tener que decir hasta acá nomás. Pensé dejar el fútbol en 2024, pero tuve las personas que me agarraron y sobre todo a Dios que me hizo así”, comentó el volante peruano a la comunicadora.

Finalmente, aquella decisión no llegó a concretarse y 'Aladino' continuó su carrera profesional. Actualmente, el jugador forma parte de Sport Boys, donde busca mantenerse competitivo y seguir aportando dentro del terreno de juego.

La confesión de Cueva permite conocer una faceta poco conocida de su trayectoria y revela que, hace apenas un par de años, contempló seriamente poner punto final a su carrera. Su entorno cercano y su fe terminaron siendo factores determinantes para que decidiera continuar.

¿Cómo le va a Christian Cueva en Sport Boys?

Christian Cueva se incorporó a Sport Boys para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, gracias a sus buenas presentaciones, ha contribuido a que el conjunto chalaco siga en la pelea por el segundo campeonato del año. En lo que va de la competencia, el volante ha jugado 7 de los 10 partidos posibles y acumula 1 gol y 2 asistencias.