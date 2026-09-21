Cueva se hace viral con fuerte crítica a los '4 fantásticos' de la selección: "Hice más que ellos"

Christian Cueva fue uno de los invitados del último programa de 'Enfocados' que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El volante nacional contó un poco de su gran momento con Sport Boys, pero no desaprovechó la oportunidad para lanzar fuertes comentarios sobre los recordados '4 fantásticos' de la selección peruana que lo conformaban Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y la misma 'Foquita'.

Christian Cueva y su fuerte comentario sobre los '4 fantásticos' de la selección peruana

Teniendo a Farfán como uno de los aludidos ante los comentarios de Christian Cueva, el popular 'Aladino' dejó en claro que no existieron esos cuatro futbolistas para la selección peruana. No deja de lado todo lo que hicieron en sus respectivos clubes internacionales, pero que con la Bicolor no resultaron congeniar.

"Estos se quedan con los '4 fantásticos'. No existió los '4 fantásticos', no sean pend... No soy malcriado, estoy hablando de selección. Claudio, tú, el 'Loco' y Paolo... los '4 fantásticos' la recon... Estamos hablando de selección. Hice más que ellos. ¿Eso es faltar el respeto?", manifestó Christian Cueva durante el programa de 'Enfocados'.

(VIDEO: Enfocados)

Este hecho generó una reacción de Jefferson Farfán, quien en reiteradas oportunidades le dijo que estaba faltando el respeto a la trayectoria de aquellos futbolistas que fueron denominados los '4 fantásticos'. Eso sí, luego Cueva destacó las virtudes de los exintegrantes de la Bicolor, con quienes llegó a compartir camerino en ciertas oportunidades.

Todo quedó en un momento ameno entre todos los presentes como Jefferson Farfán, Roberto Guizasola, Oslimg Mora y Mathías Llontop. Es claro que estos jugadores de Sport Boys vienen destacando con el equipo rosado en la Liga 1, por lo que la 'Foquita' no desaprovechó el momento para darles cobertura durante este parón por fecha FIFA.