Christian Cueva dio firme comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "Yo no pierdo"

La selección peruana se alista para afrontar una nueva fecha FIFA, donde tendrá cuatro amistosos ante selecciones de gran nivel. Para ello, Mano Menezes dio a conocer su lista de convocados con varias novedades. En ese sentido, Christian Cueva se pronunció por no haber sido incluido en medio del gran nivel que atraviesa con Sport Boys.

Christian Cueva dio firme comentario tras no ser convocado a la selección peruana

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, la prensa conversó con Christian Cueva y le consultó por su ausencia en la lista de convocados de la ‘Bicolor’ y si le hubiera gustado formar parte de este nuevo proceso.

Ante ello, ‘Aladino’ fue contundente al señalar que su deseo de volver a defender la camiseta de la selección peruana siempre estará presente, ya que es uno de sus principales objetivos. Asimismo, recalcó que no pierde la ilusión de recibir en el futuro el llamado de Mano Menezes.

Video: Teledeportes

“¿Quería estar? Siempre. El deseo de estar presente en la Selección siempre va a estar en mí, así que nada, yo no pierdo nunca la ilusión”, sostuvo el volante nacional para ‘Teledeportes’ y los demás medios presentes.

Por otro lado, el mediocentro de Sport Boys manifestó su alegría por ver que su compañero Oslimg Mora recibió el llamado para los amistosos de la ‘Bicolor’. "Feliz por él. Se ganó su convocatoria. Feliz por él por el momento que está pasando, la verdad que se merece la convocatoria. Estamos muy felices en el club por él", remarcó.

Christian Cueva y su gran momento en Sport Boys

Christian Cueva se ha vuelto un jugador trascendental para Sport Boys en sus últimos partidos. El volante ha logrado consolidarse como titular en el esquema del DT Carlos Desio y, en lo que va del Torneo Clausura, ya suma un gol y dos asistencias en seis partidos disputados.