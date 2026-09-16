Sport Boys aplicó sorpresiva medida con tres jugadores previo al partido ante Melgar

Sport Boys se ilusiona con poder coronarse en el Torneo Clausura luego de venir mostrando un gran rendimiento bajo el mando de Carlos Desio. Por ello, previo al duelo contra Melgar por la fecha 10 del campeonato peruano, el cuadro chalaco sorprendió al tomar la decisión de pagar las cláusulas para poder contar con tres jugadores.

Se conoció que los rosados efectuarán el pago al equipo rojinegro por Mathias Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes. Esto con el objetivo de tenerlos disponibles para su próximo encuentro en la conocida Ciudad Blanca.

Sport Boys pagará penalidad por Mathias Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Ernesto Macedo, Boys ya pagó este monto económico para poder incorporar a estos tres jugadores. Cabe mencionar que Percy Liza no viajará por un tema de lesión.

"Sport Boys ya hizo el pago de la cláusula de Mathias Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes a FBC Melgar, y envió la notificación para que puedan jugar por la fecha 10 del Clausura. Percy Liza no viaja por lesión", dio a conocer vía redes sociales.

Boys pagó por los tres jugadores que están de préstamo por Melgar

¿Por qué Sport Boys debe pagarle a Melgar por Mathias Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes?

Debido a que los tres futbolistas pertenecen al cuadro rojinegro, Sport Boys decidió asumir una penalidad de 15 mil dólares por cada jugador, con el objetivo de que puedan ser considerados por Carlos Desio para el próximo encuentro.

Sport Boys pagó por estos tres jugadores. Foto: Composición Líbero

Sport Boys vs Melgar: fecha, hora y canal

Melgar y Sport Boys se enfrentarán este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 8.15 p. m. en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.