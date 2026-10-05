Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre EN VIVO: resultados, cómo jugó y ganadores de la lotería

El Sinuano Día tiene hoy, lunes 5 de octubre de 2026, a muchos colombianos pendientes de los números que podrían cambiar su suerte. En esta nota encontrarás EN VIVO los resultados del último sorteo, qué jugó y las principales estadísticas de las jornadas Día y Noche, con la información actualizada para que puedas consultar los resultados de forma rápida y sencilla.

Resultados Sinuano Día de hoy, lunes 5 de octubre: conoce los números ganadores 13:26 Estadísticas del Sinuano Día De acuerdo con el historial reciente de Sinuano Día, las cifras que más han aparecido en los últimos 100 sorteos son 6, 8 y 0. En este periodo, el 6 registra 54 apariciones, el 8 suma 52 y el 0 alcanza 48. 13:23 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 5 de octubre a las 2:30 p. m. Los resultados y números ganadores se conocen minutos después de efectuarse el sorteo. 13:00 Bienvenidos En esta nota podrás conocer los resultados del sorteo Sinuano, los números ganadores y todos los detalles de las modalidades Día y Noche. Sigue la transmisión y revisa si tu número fue uno de los afortunados de esta jornada.

¿Dónde transmiten Sinuano Día hoy, lunes 5 de octubre de 2026?

El sorteo de Sinuano Día se transmite en vivo a través de las siguientes plataformas: