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Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre EN VIVO: resultados, cómo jugó y ganadores de la lotería

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre de 2026 y conoce cuáles son las bolillas que cayeron en el último sorteo del chance.

María Zapata
Estos son los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre de 2026 y conoce qué cayó.
Estos son los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre de 2026 y conoce qué cayó. | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

13:26

Estadísticas del Sinuano Día

De acuerdo con el historial reciente de Sinuano Día, las cifras que más han aparecido en los últimos 100 sorteos son 6, 8 y 0. En este periodo, el 6 registra 54 apariciones, el 8 suma 52 y el 0 alcanza 48.

13:23

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 5 de octubre a las 2:30 p. m. Los resultados y números ganadores se conocen minutos después de efectuarse el sorteo.

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El Sinuano Día tiene hoy, lunes 5 de octubre de 2026, a muchos colombianos pendientes de los números que podrían cambiar su suerte. En esta nota encontrarás EN VIVO los resultados del último sorteo, qué jugó y las principales estadísticas de las jornadas Día y Noche, con la información actualizada para que puedas consultar los resultados de forma rápida y sencilla.

Mira los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre de 2026.

PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre: números ganadores del premio mayor

Resultados Sinuano Día de hoy, lunes 5 de octubre: conoce los números ganadores

13:26
5/10/2026

Estadísticas del Sinuano Día

De acuerdo con el historial reciente de Sinuano Día, las cifras que más han aparecido en los últimos 100 sorteos son 6, 8 y 0. En este periodo, el 6 registra 54 apariciones, el 8 suma 52 y el 0 alcanza 48.

13:23
5/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 5 de octubre a las 2:30 p. m. Los resultados y números ganadores se conocen minutos después de efectuarse el sorteo.

13:00
5/10/2026

Bienvenidos

En esta nota podrás conocer los resultados del sorteo Sinuano, los números ganadores y todos los detalles de las modalidades Día y Noche. Sigue la transmisión y revisa si tu número fue uno de los afortunados de esta jornada.

¿Dónde transmiten Sinuano Día hoy, lunes 5 de octubre de 2026?

El sorteo de Sinuano Día se transmite en vivo a través de las siguientes plataformas:

  • Televisión: canal regional Telecaribe.
  • Internet: canal oficial de YouTube de Record y, vía streaming, en la señal en vivo de Telecaribe.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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