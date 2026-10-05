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Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre EN VIVO: resultados, cómo jugó y ganadores de la lotería
Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, lunes 5 de octubre de 2026 y conoce cuáles son las bolillas que cayeron en el último sorteo del chance.
MOMENTOS DESTACADOS
Estadísticas del Sinuano Día
De acuerdo con el historial reciente de Sinuano Día, las cifras que más han aparecido en los últimos 100 sorteos son 6, 8 y 0. En este periodo, el 6 registra 54 apariciones, el 8 suma 52 y el 0 alcanza 48.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 5 de octubre a las 2:30 p. m. Los resultados y números ganadores se conocen minutos después de efectuarse el sorteo.
El Sinuano Día tiene hoy, lunes 5 de octubre de 2026, a muchos colombianos pendientes de los números que podrían cambiar su suerte. En esta nota encontrarás EN VIVO los resultados del último sorteo, qué jugó y las principales estadísticas de las jornadas Día y Noche, con la información actualizada para que puedas consultar los resultados de forma rápida y sencilla.
PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre: números ganadores del premio mayor
Resultados Sinuano Día de hoy, lunes 5 de octubre: conoce los números ganadores
Estadísticas del Sinuano Día
De acuerdo con el historial reciente de Sinuano Día, las cifras que más han aparecido en los últimos 100 sorteos son 6, 8 y 0. En este periodo, el 6 registra 54 apariciones, el 8 suma 52 y el 0 alcanza 48.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 5 de octubre a las 2:30 p. m. Los resultados y números ganadores se conocen minutos después de efectuarse el sorteo.
Bienvenidos
En esta nota podrás conocer los resultados del sorteo Sinuano, los números ganadores y todos los detalles de las modalidades Día y Noche. Sigue la transmisión y revisa si tu número fue uno de los afortunados de esta jornada.
¿Dónde transmiten Sinuano Día hoy, lunes 5 de octubre de 2026?
El sorteo de Sinuano Día se transmite en vivo a través de las siguientes plataformas:
- Televisión: canal regional Telecaribe.
- Internet: canal oficial de YouTube de Record y, vía streaming, en la señal en vivo de Telecaribe.
- 1
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre: números ganadores del premio mayor
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