El Sinuano Día, en su edición de hoy, jueves 19 de noviembre, publicará los números ganadores oficiales del sorteo colombiano, brindando a sus participantes la oportunidad de comprobar si resultaron afortunados con su combinación. Si adquiriste un boleto, ahora es el momento de verificar si la suerte te acompañará en este sorteo.

Sinuano Día de hoy, jueves 19 de noviembre: mira los resultados del sorteo 12:59 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 12:57 ¡Bienvenidos! Ya comienza la transmisión EN VIVO de los resultados Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 19 de noviembre. Descubre los números ganadores y mantente atento, porque tu próximo golpe de suerte podría estar a solo un número de distancia. ¡Mucha suerte!

¿Dónde jugar el Sorteo Sinuano?

La lotería se encuentra disponible en todos los puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., distribuidos en diferentes localidades del país.

Además, existe la opción de realizar apuestas en línea mediante la página web de SuperGiros S.A. o a través de operadores de juegos de azar que cuenten con la debida autorización.