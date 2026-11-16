La emoción y la expectativa vuelven a apoderarse de los jugadores con una nueva edición del Sinuano Día de HOY, martes 17 de noviembre. Miles de participantes están atentos a los números que podrían convertirse en la combinación ganadora y cambiar su suerte. Sigue la transmisión EN VIVO, consulta los resultados del último sorteo y descubre qué números salieron premiados y quiénes fueron los afortunados ganadores de esta jornada.

¿Cómo se gana en el Sinuano?

Para ganar en el Sinuano, los participantes deben acertar las cifras del resultado oficial, de acuerdo con la modalidad que eligieron al realizar su apuesta. Este chance colombiano ofrece diferentes opciones para obtener premios, desde acertar los cuatro dígitos hasta coincidir únicamente con el último número. Estas son las principales modalidades: