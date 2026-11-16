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Sinuano Día último sorteo HOY, martes 17 de noviembre EN VIVO: resultados y ganadores
Consulta los números ganadores del Sinuano Día de hoy, martes 17 de noviembre y revisa los resultados oficiales del último sorteo. ¡Mucha suerte!
La emoción y la expectativa vuelven a apoderarse de los jugadores con una nueva edición del Sinuano Día de HOY, martes 17 de noviembre. Miles de participantes están atentos a los números que podrían convertirse en la combinación ganadora y cambiar su suerte. Sigue la transmisión EN VIVO, consulta los resultados del último sorteo y descubre qué números salieron premiados y quiénes fueron los afortunados ganadores de esta jornada.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche lunes 16 de noviembre: resultados y números ganadores del último sorteo
¿Cómo se gana en el Sinuano?
Para ganar en el Sinuano, los participantes deben acertar las cifras del resultado oficial, de acuerdo con la modalidad que eligieron al realizar su apuesta. Este chance colombiano ofrece diferentes opciones para obtener premios, desde acertar los cuatro dígitos hasta coincidir únicamente con el último número. Estas son las principales modalidades:
- 4 cifras directo (Superpleno): debes acertar los cuatro números en el mismo orden. Paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: debes acertar los cuatro dígitos, pero pueden salir en cualquier orden.
- 3 cifras directo: debes coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto. Paga 400 veces lo apostado.
- 3 cifras combinado: debes acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
- 2 cifras (Pata): ganas si aciertas los dos últimos números. Paga 50 veces la apuesta.
- 1 cifra (Uña): basta con acertar el último dígito. Paga cinco veces el valor jugado.
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