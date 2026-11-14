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Sinuano Día resultados de HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de este domingo 15 de noviembre y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo. Coteja AQUÍ tu boleto.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día deHOY, domingo 15 de noviembre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día deHOY, domingo 15 de noviembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día de este domingo 15 de noviembre. ¿Será este el sorteo que cambie tu suerte? Mantente atento a nuestra cobertura y descubre los números ganadores del último sorteo, las cifras premiadas y todos los detalles de esta popular lotería colombiana. ¡Revisa tu boleto y comprueba si la fortuna está de tu lado!

Revisa los últimos resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día: resultados del sábado 14 de noviembre y números ganadores

Resultados Sinuano Día de HOY, domingo 15 de noviembre: mira los números ganadores

13:48
15/11/2026

Bienvenidos

En esta jornada, miles de participantes esperan conocer el número ganador y descubrir si la suerte está de su lado. Sigue nuestra transmisión minuto a minuto para consultar el último resultado del Sinuano Día de hoy, domingo 15 de noviembre.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?

Si acertaste los números ganadores del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes iniciar el proceso para cobrar tu premio. Para ello, debes conservar el tiquete original de la apuesta y acudir a un punto de pago autorizado de Apuestas del Sinú. El procedimiento dependerá del monto que hayas ganado y de los requisitos establecidos por el operador. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.
  • Documento de identidad: presentar la cédula de ciudadanía original.
  • Fotocopia de la cédula: debe ser legible para realizar la validación correspondiente.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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