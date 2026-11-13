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Sinuano Día: resultados de HOY, sábado 14 de noviembre y números ganadores

Estos son los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre y conoce cuáles fueron los números ganadores de esta nueva edición.

Angie De La Cruz
Revisa los últimos resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026.
Revisa los últimos resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:47

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

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Coteja tu boleto ganador del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026 y revisa los RESULTADOS del popular chance colombiano. El juego inicia 2:30 p. m. (hora local) y AQUÍ podrás conocer cómo jugó y los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del 13 de noviembre de 2026.

PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del viernes 13 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: resultados del sorteo

13:47
14/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:37
14/11/2026

Bienvenidos

Ya estamos listos para vivir una nueva jornada de emoción. Sigue nuestra cobertura EN VIVO, descubre los resultados oficiales del Sinuano Día de HOY, sábado 14 de noviembre de 2026 y comprueba si la fortuna está de tu lado.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Sinuano Noche se pueden comprar en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y otros establecimientos habilitados para vender apuestas de chance en Colombia. También puedes participar por internet mediante plataformas digitales autorizadas. Antes de realizar el pago, verifica que el canal esté habilitado oficialmente y conserva tu tiquete para consultar los resultados o reclamar un premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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