Lizbeth Vargas Andrade, una mujer de 23 años estadounidense y con 12 semanas de gestación, fue sometida recientemente a un ataque con gas pimienta, derribada al suelo y arrestada por agentes del Estados Unidos en Modesto, California. ¿Qué dijo su defensa sobre este hecho?

Abogado expone que ciudadana embarazada fue rociada con gas pimienta y detenida por ICE

Tal como informó 'Telemundo' y 'San Francisco Chronicle', el domingo por la tarde, se llevó a cabo un incidente frente al Centro de Seguridad Pública del Condado de Stanislaus, ubicado en Modesto, California.

Mediante la prensa y lo expuesto por su abogado, Andrade, una mujer de Ceres, con tres meses de embarazo, se encontraba transmitiendo en vivo a través de TikTok, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron arrestar a otra persona que había salido recientemente de la cárcel.

Según el relato de Andrade y su abogado, Patrick Kolasinski, los agentes la sometieron de manera violenta, arrojándola al suelo, esposándola y utilizando gas pimienta . Andrade explicó que el contacto con el agente fue accidental y rechazó las acusaciones de agresión.

Posteriormente, fue llevada a una oficina del ICE en Stockton y luego a un hospital, tras ser asistida por su hermana. Después de varias horas bajo custodia, fue liberada esa misma noche sin cargos penales, y tanto ella como su embarazo se encuentran en buen estado, según su testimonio. No obstante, el caso sigue preocupando a muchos.

¿Qué deben saber los inmigrantes y ciudadanos tras este último caso?

Tanto los ciudadanos del país americano como los inmigrantes deben estar al tanto de que todos tienen derechos constitucionales fundamentales frente al ICE. Sin embargo, protestar o interferir físicamente en una operación puede acarrear serias consecuencias legales y de seguridad.

Este suceso resalta la delgada línea que existe entre el derecho a documentar las acciones de las fuerzas del orden y las posibles acusaciones de obstrucción federal.