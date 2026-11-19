Una mujer de 80 años falleció y otras dos personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un automóvil en el estacionamiento de un Walmart de Thomaston, en Estados Unidos. El accidente ocurrió el miércoles por la tarde, cuando las víctimas guardaban sus compras en un vehículo. La policía confirmó que los tres peatones fueron trasladados a un hospital.

Tres peatones fueron atropellados por un automóvil en el estacionamiento de Walmart de Thomaston

De acuerdo con la información difundida por WGME, el conductor atropelló a tres personas que se encontraban junto a un automóvil mientras guardaban sus compras. El accidente movilizó a los servicios de emergencia, que trasladaron a los afectados a un centro médico.

La policía informó que dos de las víctimas sufrieron lesiones de gravedad. Entre ellas se encontraba Leita Wyman, de 80 años, quien residía en Friendship y falleció posteriormente a causa de las heridas sufridas durante el impacto.

¿Cuál es el estado de los peatones atropellados en Walmart de Thomaston?

Tras el accidente ocurrido en el estacionamiento de Walmart, las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció, mientras que las otras dos permanecen bajo atención médica.

La segunda persona permanece en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la tercera sufrió heridas leves. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre la evolución de ambas víctimas.

WGME informó que aún no se ha determinado si el conductor involucrado enfrentará cargos por el atropello. Mientras tanto, la policía continúa investigando las circunstancias del accidente ocurrido en el Walmart de Thomaston.