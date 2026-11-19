Alianza Lima está a semanas de disputar la gran final de la Liga 1 2026, la cual será ante Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo. Sin embargo, previo a ello, el cuadro blanquiazul tomó una radical decisión con uno de sus elementos principales, lo que ha generado diversas reacciones. A continuación, te explicamos de quién se trata y qué está sucediendo.

Como sabemos, la recta final del Torneo Clausura ha estado llena de polémicas y una fue la protagonizada por Horacio Melgarejo en Matute, quien, no contento por haber perdido ante el elenco íntimo, decidió faltarle el respeto al hacer el símbolo de la 'U' ante todos los hinchas. Esto no pasó desapercibido para Franco Navarro, director deportivo de la institución, quien se lanzó a pegarle sin pensarlo dos veces, aunque fue detenido por la seguridad.

Tras ello, la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional decidió imponerle una multa económica y varias fechas de suspensión, por lo que no podrá estar ante FC Cajamarca ni en las dos finales de la Liga 1 2026. Por ello, Alianza Lima tomó una importante decisión para defender al exfutbolista y así lo informó el periodista Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’.

" Se ha hecho oficial la apelación para la reducción de fechas de suspensión de Franco Navarro Monteiro. De igual manera, se ha apelado para la reducción de la sanción económica impuesta a Pablo Guede ", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, los íntimos buscarán que Franco Navarro pueda estar junto a la delegación blanquiazul en las dos finales.

Franco Navarro fue sancionado por la Comisión Disciplinaria.

Trayectoria de Franco Navarro como jugador

Estos fueron sus clubes: