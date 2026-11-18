¡De no creer! En una reciente entrevista, un exjugador de Sporting Cristal reveló su interés por formar parte de clubes como Alianza Lima o Universitario para la próxima temporada, luego del buen rendimiento que ha mostrado en CD Moquegua. Se trata de Carlos Grados, arquero de 'La Fuerza del Sur', quien se formó en el club celeste y se pronunció sobre su futuro tras sus destacadas actuaciones en la Liga 1.

Carlos Grados, ex Sporting Cristal, reveló su deseo de jugar en Alianza Lima o Universitario

En conversación con L1 Max, Grados fue consultado sobre su futuro en Moquegua, señalando que aún no se ha sentado a hablar sobre el tema con las respectivas autoridades del club. Bajo este contexto, el portero de 31 años señaló que no le cierra las puertas a ningún equipo, manifestando que le encantaría vestir la camiseta de Sporting Cristal, Alianza, Universitario o incluso de Sport Boys.

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"Me encantaría, uno nunca puede cerrarles la puerta a ningún club. Me encantaría esta en Sporting Cristal, Alianza, la ‘U’, Sport Boys, me encantaría, pero mucho depende de lo que quiere los directivos o técnicos. Aun el torneo sigue y se esta definiendo el clausura", expresó el jugador formado en Cristal.

De esta manera, el jugador señaló que, a pesar de tener este deseo, primero debe definirse el Torneo Clausura y luego verá los movimientos que pueda realizar en su carrera.

Carlos Grados vistió la camiseta de Sporting Cristal

Trayectoria de Carlos Grados