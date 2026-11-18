Sporting Cristal se prepara para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura 2026, cuando reciba a Cienciano este domingo 22 de noviembre. El conjunto rimense buscará cerrar la temporada con un resultado favorable, en un encuentro que también podría marcar el rumbo de su planificación para el próximo año. En medio de este panorama, Diego Penny se pronunció sobre el futuro de uno de los referentes del equipo y manifestó su postura respecto a su renovación: hablamos de Roberto Mosquera, actual técnico de los celestes.

Diego Penny pidió la renovación de Roberto Mosquera

Durante la emisión del programa 'Después de Todo', de Movistar Deportes, Diego Penny manifestó su deseo de que la dirigencia ‘rimense’ renueve al entrenador peruano para la próxima temporada. El exarquero destacó que logró revertir un complicado momento deportivo y volvió a colocar al equipo en la lucha por objetivos importantes.

“Cristal tuvo un Apertura de terror, con números muy malos. Creo que de los últimos campeonatos cortos que Cristal de verdad ha dejado mucho que desear”, fueron las primeras expresiones del exportero.

El exjugador de Cristal valoró la llegada de Mosquera al equipo, aunque también destacó la contribución de los futbolistas que se sumaron al plantel durante la temporada.

“Esa cara la lavó completamente con Roberto Mosquera y su comando técnico. Pero también llegaron ciertos refuerzos. En Cristal varios rendimientos individuales elevaron su nivel y ahí le damos mérito a Roberto. Pero si él no renueva en Cristal, sería una locura con lo que ha hecho en estos meses”, complementó el ahora conductor deportivo.

Diego Penny pidió la renovación de Roberto Mosquera. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes

De esta manera, Diego Penny apoyó que Sporting Cristal le renueve a Roberto Mosquera por todo lo que ha estado logrando en esta campaña tras su llegada a mitad de año.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal disputará su próximo partido ante Cienciano este domingo 22 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo y contará con transmisión de L1 MAX.