Diego Penny dejó contundente veredicto sobre titularidad de Miguel Vargas en la 'U': "Fue un error"

La portería de Universitario de Deportes sigue siendo uno de los temas más cuestionados durante esta campaña en la Liga 1. El elenco crema no ha encontrado en Diego Romero ni en Miguel Vargas la seguridad que necesita, pues en la mayoría de sus partidos ha recibido entre uno y dos goles en promedio. En ese contexto, Diego Penny analizó esta situación, especialmente tras la reciente titularidad de Vargas, y señaló que el problema va más allá de responsabilizar a los guardametas.

Diego Penny dejó contundente veredicto sobre titularidad de Miguel Vargas

Durante el programa Juego Cruzado de Denganche, el exguardameta sostuvo que las falencias de Universitario no pasan necesariamente por la portería, sino por los problemas defensivos del equipo. Asimismo, recordó que Diego Romero recibió varias críticas, motivo por el que se apostó por Miguel Vargas; sin embargo, ambos han registrado una cantidad considerable de goles en contra.

"El problema de la 'U' es que está recibiendo muchos goles. Se habló mucho del arquero y entró Vargas, que es un gran arquero, y le hicieron cuatro goles en dos partidos. No es el responsable; el gran déficit de la 'U' es cómo defiende el equipo en general", expresó Penny.

Video: Denganche

Sin embargo, también reconoció que Vargas, en el último partido con CD Moquegua, pudo hacer algo más para evitar el primer gol y consideró que cambiar a Romero fue un error, argumentando que debió apostar por él hasta el final del Torneo Clausura.

"En el primer gol de Moquegua, creo que él sabe que la pudo sacar. Ahora, una vez que se decidió por Vargas, Bustos tendría que apostar por él hasta el final. Con Romero se equivocaba, pero la 'U' ganaba. Yo, por eso, siento que fue un error cambiarlo".

Diego Penny señaló que Diego Romero debió ser titular hasta el final del Clausura. Foto: composición Líbero/Denganche/IG

Tras esta opinión, el exportero dejó en claro que la falencia del cuadro dirigido por Fabián Bustos no solo se trata de la portería, sino también de la manera en cómo el equipo se defendió. Asimismo, dejó en claro que el técnico debió apostar hasta el final por Diego Romero por los resultados positivos que se sacaban.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes tendrá como próximo rival a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el estadio IPD de Huancayo.