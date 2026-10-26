Diego Penny cuestionó gol de Alianza Lima en triunfo ante CD Moquegua: "Sigo esperando una cámara exacta"

Alianza Lima venció 1-0 a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules sacaron un importante triunfo de visita con un gol de Alan Cantero en los minutos finales del partido, lo cual desató un gran debate sobre si la pelota entró o no por completo al arco de Carlos Grados. Al respecto, el exarquero Diego Penny se refirió a dicha polémica y fue rotundo en cuestionar la legitimidad del gol aliancista.

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Diego Penny cuestionó gol de Alianza Lima en victoria sobre CD Moquegua

Durante la última emisión del programa 'Después de Todo', el exguardameta señaló que, hasta el momento, no existe una imagen clara por parte del VAR que pueda demostrar al 100% si la pelota ingresó en su totalidad en la portería de los moqueguanos, por lo que consideró que no hay pruebas suficientes para validar la anotación de Alan Cantero. En ese sentido, Penny puso en duda la decisión arbitral.

“Yo sigo esperando que del partido muestren una cámara, un ángulo, una cámara exacta, que me diga que la pelota entró al 100%. Yo lo que quiero saber es, primero, que confirmen de que el VAR estaba funcionando, porque desde la última jugada del primer tiempo, yo no sé qué cobraron ahí. Sin ánimo de buscar polémica, porque ya es polémica, yo no tengo una imagen clara que me diga que es gol. Yo lo veo a Carlos (Grados) dentro del arco, pero la mano en la línea”, dijo.

Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua con gol de Alan Cantero

Diego Penny cuestionó video de Alianza Lima sobre gol de Cantero

Asimismo, el ‘Flaco’ apuntó sus críticas al video difundido en las redes sociales de Alianza Lima, donde mostrarían que el balón ingresó por completo al arco de CD Moquegua: “Si yo de mi tribuna, estoy viendo el partido, agarro mi celular, grabo y es gol, ¿La imagen de mi celular vale?”, cuestionó.

De esta manera, Diego Penny volvió a poner en tela de juicio la legitimidad del gol de Alan Cantero, que le permitió a Alianza Lima llevarse los tres puntos ante CD Moquegua. Mientras la polémica continúa abierta, lo cierto es que los victorianos sumaron tres puntos valiosos que le permiten seguir en la pelea por el Torneo Clausura, a falta de cuatro fechas para el fin del certamen.