Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: fecha, día, hora y dónde ver partido

Sporting Cristal perdió el liderato del Torneo Clausura tras caer ante Cusco FC por la fecha 13. Los dirigidos por Roberto Mosquera no pudieron imponerse en la Ciudad Imperial y fueron derrotados por un contundente 3-1, resultado que los deja en una situación complicada y los obliga a reaccionar a tiempo. Ahora, los rimenses deberán pasar la página y prepararse para un nuevo encuentro que podría definir sus aspiraciones en el certamen. Se trata del duelo contra Alianza Lima, equipo que ha logrado recuperarse y llega a este compromiso tras encadenar una buena racha de resultados positivos.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Este partidazo está programado para este jueves 29 de octubre. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el Rímac.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Sporting Cristal contra Alianza Lima está programado para seguirse desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, no te preocupes, porque aquí te dejamos los horarios para otras naciones.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 4.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Programación de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de los operadores de televisión por cable que incluyen esta señal y mediante la plataforma de streaming L1 MAX. Además, podrás seguir las incidencias, los goles y el resultado del compromiso a través de la cobertura minuto a minuto que te brinda Diario Líbero.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal llega a este encuentro con la necesidad de conseguir una victoria que le permita sumar tres puntos, luego de caer ante Cusco FC. Por ello, buscará imponerse ante su gente y regalarle una alegría a su hinchada.

Por su parte, Alianza Lima atraviesa una buena racha de victorias. Sin embargo, los íntimos todavía deben enfrentar a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura, compromiso que disputarán antes de medirse ante los rimenses.