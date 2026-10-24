Alianza Lima tomó firme decisión con futbolista valorizado en más de medio millón: "Descartado"

Alianza Lima se prepara para afrontar su próximo partido ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un encuentro en el que los íntimos buscarán sumar un nuevo triunfo. Sin embargo, en la previa de este compromiso, una información sobre un futbolista del plantel blanquiazul llamó la atención de los hinchas: hablamos de Mateo Antoni.

Alianza Lima tomó firme decisión con Mateo Antoni

El defensor aparece en el centro de la noticia, pues de acuerdo al periodista Gerson Cuba, Antoni está fuera de lista para este encuentro. "Mateo Antoni descartado", dio a conocer el comunicador, previo al duelo contra Moquegua por lo que el uruguayo no estará presente para este encuentro.

Mateo Antoni no viajó con Alianza Lima

¿Por qué Mateo Antoni no viajó con Alianza Lima?

Todo apunta a que su ausencia respondería a una decisión técnica. Sin embargo, es importante recordar que el defensor uruguayo tuvo que abandonar el campo durante el partido frente a Atlético Grau. Pese a ello, el mismo periodista había informado anteriormente que se descartó una lesión de gravedad, aunque el futbolista sí presentaba molestias en la rodilla.

“Mateo Antoni pasó el día lunes exámenes médicos. Mateo Antoni no presenta una lesión de gravedad, va a ser, hasta ahora baja para el partido ante Moquegua. Él sigue teniendo dolores en la rodilla. No es una rotura, no hay rotura de ligamentos, no hay rotura de meniscos, no hay absolutamente nada. Es casi descartada, pero no del todo, su presencia para el partido del domingo, pero no está descartada su presencia para el partido ante Sporting Cristal, la idea es que pueda estar", señaló.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua este domingo 25 de octubre de 2026, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua, y será transmitido por L1 MAX y la plataforma L1 Play.