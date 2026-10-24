Pablo Guede prepara fuerte cambio en el once para el Alianza Lima vs CD Moquegua por el Clausura

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre. Es por eso que Pablo Guede, técnico del club blanquiazul, no quiere dejar ningún detalle al azar y prepara un fuerte cambio en el once para buscar la victoria ante el cuadro moqueguano.

Pablo Guede prepara radical cambio en el once titular para el Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima afronta las bajas de Esteban Pavez y Mateo Antoni por lesión; no obstante, Guede no se ha quedado atrás y ya evalúa a los posibles sustitutos, entre los que asoman Gianfranco Chávez y Jesús Castillo como las principales opciones.

La periodista Ana Lucía Rodríguez informó en su programa 'L1 Radio' de L1MAX que el entrenador argentino contempla hacer cambios en el equipo: en el mediocampo, reemplazaría a Castillo por Pavez, y en la defensa, a Chávez por Antoni.

Pablo Guede alista a Gianfranco Chávez y Jesús Castillo como los posibles reemplazos de los lesionados Mateo Antoni y Esteban Pavez para el Alianza Lima vs CD Moquegua

"Yo no creo que Alianza haga muchos cambios con relación al partido con Grau, salvo la ausencia de Pavez, que yo creo que podría ir Jesús Castillo. Como central, lo de Antoni que no va a viajar, no va a viajar Antoni ni Esteban Pavez ni Paolo Guerrero, obviamente, y en esa posición tendría que ir Gianfranco Chávez porque Nico Díaz no se sabe todavía (si viaja). El tema del oído es medio complicado", afirmó.

Cabe destacar que Esteban Pavez sufrió un desgarro miofascial en el bíceps femoral derecho durante la fecha 12 frente a Atlético Grau, por lo que su retorno se calcula entre dos y tres semanas de recuperación. En tanto, Mateo Antoni presenta una molestia en la rodilla y su eventual regreso se produciría ante Sporting Cristal en la jornada 14.

Posible alineación de Alianza Lima vs CD Moquegua