Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua: El potente once de Pablo Guede para ganar por el Clausura

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre en un duelo que sigue definiendo al campeón del campeonato. Por eso, conoce las posibles alineaciones que preparan Pablo Guede y José Soto para afrontar este emocionante encuentro.

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Posible alineación de Alianza Lima ante CD Moquegua

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Federico Girotti y Eryc Castillo.

Guede cuenta con la baja confirmada de Esteban Pavez y Mateo Antoni, dos de sus jugadores titulares, por lo que optará por colocar a Jesús Castillo y Gianfranco Chávez como sus reemplazos para conseguir una victoria ante CD Moquegua.

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Asimismo, el técnico argentino de Alianza seguirá contando en el arco con Alejandro Duarte, el liderazgo de Renzo Garcés y confiará en la cuota goleadora de Federico Girotti para conseguir los tres puntos en tierras mogueanas.

Posible alineación de CD Moquegua vs Alianza Lima

Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amsifuen, Chipao, Mejía, Edgar Lastre, Chávez, Yorman Zapata y Jeferson Collazos.

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José Soto, nuevo entrenador del CD Moquegua, conoce bien lo que significa enfrentarse a Alianza Lima, tanto por su paso como futbolista como por su labor de técnico e ídolo del conjunto blanquiazul. Por ello, recurrirá a toda su experiencia para buscar una victoria en el Estadio 25 de Noviembre.

Del mismo modo, el conjunto de la camiseta amarilla y negra necesita sumar 3 puntos en la tabla acumulada, por lo que es consciente de que deberá entregarse al máximo para conseguir una victoria y arruinarle la fiesta al club íntimo.