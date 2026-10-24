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Alianza Lima puede ayudar a que Universitario salga campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima puede dar una tremenda sorpresa al ayudar a Universitario para que salga campeón del Torneo Clausura y de la Liga 1 2026. Te contamos los detalles.

Francisco Esteves
Alianza Lima puede ayudar a que Universitario salga campeón.
Alianza Lima puede ayudar a que Universitario salga campeón. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima es uno de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero para ello debe vencer varios obstáculos y esperar que los de arriba caigan en la tabla de posiciones. Sin embargo, algo que pocos hinchas saben es que el cuadro blanquiazul puede ayudar a que Universitario de Deportes salga campeón esta temporada. A continuación, todos los detalles.

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Como sabemos, hasta el momento hay hasta siete clubes peleando por el título del segundo certamen de la campaña, y uno de ellos es la 'U'. Si bien de momento el líder del campeonato es Sporting Cristal, la situación puede cambiar de la noche a la mañana cuando los íntimos enfrenten al conjunto celeste en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac.

Resulta que, si Alianza Lima derrota al conjunto ‘cervecero’ el próximo fin de semana, por la fecha número 14 del Torneo Clausura 2026, puede provocar que caiga en la tabla de posiciones y que Universitario de Deportes lo alcance en el primer lugar, ayudando así de forma indirecta al elenco hoy comandado por Fabián Bustos.

Alianza Lima

Alianza Lima no tiene margen de error en la Liga 1 2026.

En caso los merengues igualen a Sporting Cristal la próxima semana, quedarán fechas para que lo puedan pasar de forma oficial y ello terminará generando una final nacional ante el conjunto de Pablo Guede. Por ello, el enfrentamiento en el Estadio Alberto Gallardo será vital para ambas instituciones deportivas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú. El encuentro contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional, canal que puede ser sintonizado mediante DSPORTS y Movistar Deportes.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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